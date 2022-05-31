https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيس-الوزراء-البلجيكي-يحث-الاتحاد-الأوروبي-على-أخذ-استراحة-قبل-فرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-1062917260.html

رئيس الوزراء البلجيكي يحث الاتحاد الأوروبي على "أخذ استراحة" قبل فرض عقوبات جديدة على روسيا

رئيس الوزراء البلجيكي يحث الاتحاد الأوروبي على "أخذ استراحة" قبل فرض عقوبات جديدة على روسيا

صرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي "أخذ استراحة" قبل فرض المزيد من العقوبات على روسيا والنظر في عواقب الإجراءات التي... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T09:22+0000

2022-05-31T09:22+0000

2022-05-31T09:22+0000

اقتصاد

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وعشية اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتفق القادة على فرض حظر نفطي جزئي على روسيا، وبالتالي رفع الحظر عن تطبيق الحزمة السادسة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي ستشمل أيضا فصل ثلاثة بنوك روسية من نظام SWIFT ، بما في ذلك "سبيربنك"، وفرض حظر على بث ثلاث قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لعقوبات فردية. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات في الأيام المقبلة.كما أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن ثقته في أن "القرار بشأن الحظر على الغاز الروسي سيكون الاتفاق أكثر صعوبة". هذا وفرضت دول الاتحاد الأوروبي على التوالي خمس حزم من العقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وتأجل اعتماد الحزمة السادسة للاتحاد الأوروبي بسبب رفض عدد من الدول، ولا سيما المجر، دعم التخلي الكامل عن مشتريات النفط. في وقت سابق أفيد أن الاتحاد الأوروبي وافق على استبعاد الإمدادات عبر خط أنابيب النفط "دروجبا" من مشروع العقوبات من أجل حشد دعم بودابست. هذا وتتطلب العقوبات موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

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اقتصاد