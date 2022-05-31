https://arabic.sputniknews.com/20220531/رئيس-وزراء-بلغاريا-يعلن-حصول-بلاده-على-إعفاء-من-الحظر-الأوروبي-على-النفط-الروسي-حتى-نهاية-2024-1062919677.html
رئيس وزراء بلغاريا يعلن حصول بلاده على إعفاء من الحظر الأوروبي على النفط الروسي حتى نهاية 2024
رئيس وزراء بلغاريا يعلن حصول بلاده على إعفاء من الحظر الأوروبي على النفط الروسي حتى نهاية 2024
أعلن رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T10:06+0000
2022-05-31T10:06+0000
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات بيتكوف على خلفية تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بوجود إعفاءات مؤقتة للدول الأعضاء غير الساحلية مثل المجر وجمهورية التشيك وغيرها.وقال بيتكوف، لموقع "صوفيا غلوب" الإخباري، اليوم الثلاثاء، إنولفت إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا مساء الاثنين إلى اتفاق في قمة في بروكسل لحظر إمدادات النفط الروسي عن طريق البحر، وفق بيتكوف.وتابع "بينما سيستمر تسليم الغاز عبر خطوط الأنابيب كالمعتاد في الوقت الحالي".وأكد رئيس وزراء بلغاريا "اليوم سيأتي الاستنتاج العام، ولن يحتوي على تفاصيل دقيقة، ولكن في الاتفاقات الحقيقية، التي ستأتي في غضون يومين، سيكون لبلغاريا فقرة منفصلة مع استثناء خاص لنا من واردات النفط الروسي، حتى نهاية عام 2024".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حظر-جزئي-لواردات-النفط-الروسي-وعقوبات-جديدة-على-النظام-المصرفي-1062907922.html
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روسيا, بيع النفط, أخبار العالم الآن
رئيس وزراء بلغاريا يعلن حصول بلاده على إعفاء من الحظر الأوروبي على النفط الروسي حتى نهاية 2024
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أعلن رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، أن بلاده حصلت على إعفاء مؤقت من الحظر الأوروبي على واردات النفط الروسية حتى نهاية عام 2024.
موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات بيتكوف على خلفية تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بوجود إعفاءات مؤقتة
للدول الأعضاء غير الساحلية مثل المجر وجمهورية التشيك وغيرها.
وقال بيتكوف، لموقع "صوفيا غلوب" الإخباري، اليوم الثلاثاء، إن
"بلغاريا حصلت على إعفاء مؤقت لشراء واردات النفط الروسي ضمن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2024".
ولفت إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا مساء الاثنين إلى اتفاق في قمة في بروكسل لحظر إمدادات النفط الروسي
عن طريق البحر، وفق بيتكوف.
وتابع "بينما سيستمر تسليم الغاز عبر خطوط الأنابيب كالمعتاد في الوقت الحالي".
وأكد رئيس وزراء بلغاريا "اليوم سيأتي الاستنتاج العام، ولن يحتوي على تفاصيل دقيقة، ولكن في الاتفاقات الحقيقية، التي ستأتي في غضون يومين، سيكون لبلغاريا فقرة منفصلة مع استثناء خاص لنا من واردات النفط الروسي، حتى نهاية عام 2024".