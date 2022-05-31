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https://arabic.sputniknews.com/20220531/ردا-على-خطاب-بلينكن-الصين-أمريكا-أكبر-مدمر-للنظام-الدولي-1062916462.html
ردا على خطاب بلينكن... الصين: أمريكا أكبر مدمر للنظام الدولي
ردا على خطاب بلينكن... الصين: أمريكا أكبر مدمر للنظام الدولي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن أمريكا هي أكبر مدمر للنظام الدولي.‏ 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:14+0000
2022-05-31T09:14+0000
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وتابع في تصريحات له، أمس الاثنين، أن النظام الدولي الذي تتبعه أمريكا على أساس "القواعد الأمريكية" هو "أخطر تحد طويل الأمد" للعالم.جاء ذلك في تصريحات صحفية له، ردا على خطاب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الذي تناول سياسة بلاده تجاه الصين.وفي خطابه الذي ألقاه في 26 مايو/ أيار الجاري، كرّس بلينكن، الكثير من حديثه لسياسة إدارة بايدن تجاه الصين، ولفت إلى أن الصين "أخطر تحد طويل الأمد" للنظام العالمي.وقال تشاو لي جيان إن خطاب بلينكين كان مليئا بالأكاذيب والتحريفات، مشيرا إلى أن أمريكا هي في الواقع التهديد الرئيسي للنظام الدولي.وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريحاته أمس الاثنين، أن "أمريكا لا تحترم النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لم تخض حربا منذ 16 عاما فقط في أكثر من 200 عام منذ تأسيس البلاد".واستشهد لي جيان في حديثه بأعمال ودراسات لكتّاب وجامعات من الولايات المتحدة، قائلا إنه "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاولت أمريكا الإطاحة بأكثر من 50 حكومة أجنبية، وتدخّلت في انتخابات ديمقراطية في 30 دولة على الأقل".وأضاف: "إلى جانب ذلك، فإن أمريكا بإصرارها على "الاستثنائية"، قد دأبت على خرق الاتفاقيات والانسحاب من الهيئات الدولية، مما يجعلها بلا شك أكبر مدمر للنظام الدولي".وواصل شاو لي جيان: "في نظر الولايات المتحدة، كانت القواعد الدولية دائما خاضعة لمصالحها الذاتية وهيمنتها، وعندما يكون الاثنان متسقين، تتخذ أمريكا القواعد كأساس لأفعالها، وعندما تكون غير متسقة، فإنها تتعامل مع القواعد على أنها لا شيء".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إنه في أكثر من 70 عاما منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، لم تبدأ الصين أبدا حربا من تلقاء نفسها، والتزمت بحل النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات".وأردف أن "الصين ستتخذ إجراءات ملموسة للمشاركة بنشاط في الحوكمة العالمية، وحماية النظام الدولي، والمساهمة في ازدهار العالم والتقدم المشترك للبشرية".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/الخارجية-الصينية-أمريكا-أصبحت-مصدر-اضطراب-يقوض-النظام-العالمي-الحالي-1062853485.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ردا على خطاب بلينكن... الصين: أمريكا أكبر مدمر للنظام الدولي

09:14 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Andy Wongالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان
© AP Photo / Andy Wong
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن أمريكا هي أكبر مدمر للنظام الدولي.‏
وتابع في تصريحات له، أمس الاثنين، أن النظام الدولي الذي تتبعه أمريكا على أساس "القواعد الأمريكية" هو "أخطر تحد طويل الأمد" للعالم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية له، ردا على خطاب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الذي تناول سياسة بلاده تجاه الصين.
وفي خطابه الذي ألقاه في 26 مايو/ أيار الجاري، كرّس بلينكن، الكثير من حديثه لسياسة إدارة بايدن تجاه الصين، ولفت إلى أن الصين "أخطر تحد طويل الأمد" للنظام العالمي.
وقال تشاو لي جيان إن خطاب بلينكين كان مليئا بالأكاذيب والتحريفات، مشيرا إلى أن أمريكا هي في الواقع التهديد الرئيسي للنظام الدولي.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
الخارجية الصينية: أمريكا أصبحت مصدر اضطراب يقوض النظام ‏العالمي الحالي
29 مايو, 13:29 GMT
وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريحاته أمس الاثنين، أن "أمريكا لا تحترم النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة لم تخض حربا منذ 16 عاما فقط في أكثر من 200 عام منذ تأسيس البلاد".
واستشهد لي جيان في حديثه بأعمال ودراسات لكتّاب وجامعات من الولايات المتحدة، قائلا إنه "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حاولت أمريكا الإطاحة بأكثر من 50 حكومة أجنبية، وتدخّلت في انتخابات ديمقراطية في 30 دولة على الأقل".
وتابع أنه "منذ عام 2001 وحده، أودت الحروب والعمليات العسكرية التي شنّتها أمريكا باسم محاربة الإرهاب بحياة أكثر من 800 ألف شخص، وجعلت أكثر من 20 مليون شخص لاجئ".
وأضاف: "إلى جانب ذلك، فإن أمريكا بإصرارها على "الاستثنائية"، قد دأبت على خرق الاتفاقيات والانسحاب من الهيئات الدولية، مما يجعلها بلا شك أكبر مدمر للنظام الدولي".
وواصل شاو لي جيان: "في نظر الولايات المتحدة، كانت القواعد الدولية دائما خاضعة لمصالحها الذاتية وهيمنتها، وعندما يكون الاثنان متسقين، تتخذ أمريكا القواعد كأساس لأفعالها، وعندما تكون غير متسقة، فإنها تتعامل مع القواعد على أنها لا شيء".
وأشار إلى أن "أمريكا وضعت قانونها المحلي فوق القانون الدولي والقواعد الدولية، وفرضت بشكل تعسفي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة، ولفت إلى أنه يمكن القول إن الولايات المتحدة هي مثال "الدبلوماسية القسرية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إنه في أكثر من 70 عاما منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، لم تبدأ الصين أبدا حربا من تلقاء نفسها، والتزمت بحل النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات".
وأردف أن "الصين ستتخذ إجراءات ملموسة للمشاركة بنشاط في الحوكمة العالمية، وحماية النظام الدولي، والمساهمة في ازدهار العالم والتقدم المشترك للبشرية".
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