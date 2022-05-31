https://arabic.sputniknews.com/20220531/رغم-خسارة-دوري-أبطال-أفريقيا-بدر-بانون-يتخلف-عن-العودة-مع-الأهلي-1062939542.html

رغم خسارة دوري أبطال أفريقيا... بدر بانون يتخلف عن العودة مع الأهلي

رغم خسارة دوري أبطال أفريقيا... بدر بانون يتخلف عن العودة مع الأهلي

على الرغم من خسارة دوري أبطال أفريقيا، أمس في المغرب، تخلف نجم المنتخب المغربي، بدر بانون، مدافع الأهلي المصري، عن العودة مع فريقه إلى القاهرة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T18:16+0000

2022-05-31T18:16+0000

2022-05-31T18:16+0000

مجتمع

أخبار المغرب اليوم

ماتش الأهلي اليوم

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وأكد الموقع الإلكتروني اليوم السابع، مساء اليوم الثلاثاء، أن بدر بانون حصل على إذن من الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، بالبقاء فى المغرب لمدة 48 ساعة، وذلك عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.وكان الأهلي المصري قد خسر مباراته، أمس الاثنين، أمام الوداد المغربي، بهدفين نظيفين، في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في العاصمة الرباط.وبدوره، وافق الجهاز الفني للأهلي المصري على بقاء اللاعب المغربي، بدر بانون في الرباط، على أن يعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة بهدف مواصلة برنامجه التأهيلي، حيث غاب عن مباريات وتدريبات الفريق المصري منذ إصابته بالتهابات في القلب، نتيجة تداعيات إصابته بفيروس كورونا.ويشار إلى أن بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة، في وقت سابق من اليوم، قادمة من المغرب على متن طائرة خاصة بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، أمام غريمه الوداد المغربي.ومن المقرر أن يحصل النادي الأهلي على راحة عدة أيام قبل إعلان جدول الفريق المصري للارتباطات المقبلة وبعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

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