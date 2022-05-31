https://arabic.sputniknews.com/20220531/روسيا-تجد-طريقة-للالتفاف-على-قيود-تعيق-تصدير-الحبوب-الغذائية-1062925244.html
روسيا تجد طريقة للالتفاف على قيود تعيق تصدير الحبوب الغذائية
روسيا تجد طريقة للالتفاف على قيود تعيق تصدير الحبوب الغذائية
كانت روسيا تبيع القمح وغيره من الحبوب الغذائية بالدولار أو اليورو. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T12:10+0000
2022-05-31T12:10+0000
2022-05-31T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
اقتصاد
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هذا قبل أن يلجأ الغرب إلى استخدام سلاح العقوبات في محاولة لمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وتشمل العقوبات الغربية وضع قيود على استخدام العملتين الأمريكية والأوروبية لشراء ما تنتجه روسيا. وقد وجدت روسيا كيف تلتف على هذه القيود بالنسبة للغاز الطبيعي، إذ اقترحت على الدول غير الصديقة أن تشتري الغاز الروسي بالروبل.ولم يستبعد الخبير أرتيوم توزوف أن تسمح روسيا لدول صديقة مثل مصر أن تشتري القمح وغيره من الحبوب الغذائية بالعملة الروسية. وقال الخبير لـ"سبوتنيك" إن البنك المركزي الروسي الآن بصدد حل مشكلة توفير الروبلات لمَن يُقبل على شراء الحبوب الغذائية الروسية بالروبل.وليس هذا فقط، بل أقبلت دول أجنبية مثل الكثير من الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية على شراء الدقيق ومنتجاته من روسيا في ظل القيود التي تحد من تصدير الحبوب الروسية. وقال الخبير إنه ينتظر أن ترفع دول أخرى أيضا الطلب على هذه المنتجات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
روسيا تجد طريقة للالتفاف على قيود تعيق تصدير الحبوب الغذائية
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كانت روسيا تبيع القمح وغيره من الحبوب الغذائية بالدولار أو اليورو.
هذا قبل أن يلجأ الغرب إلى استخدام سلاح العقوبات في محاولة لمنع روسيا من تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وتشمل العقوبات الغربية وضع قيود على استخدام العملتين الأمريكية والأوروبية لشراء ما تنتجه روسيا. وقد وجدت روسيا كيف تلتف على هذه القيود بالنسبة للغاز الطبيعي، إذ اقترحت على الدول غير الصديقة أن تشتري الغاز الروسي بالروبل.
ولم يستبعد الخبير أرتيوم توزوف أن تسمح روسيا لدول صديقة مثل مصر أن تشتري القمح وغيره من الحبوب الغذائية بالعملة الروسية. وقال
الخبير لـ"سبوتنيك" إن البنك المركزي الروسي الآن بصدد حل مشكلة توفير الروبلات لمَن يُقبل على شراء الحبوب الغذائية الروسية بالروبل.
وليس هذا فقط، بل أقبلت دول أجنبية مثل الكثير من الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروآسيوية على شراء الدقيق ومنتجاته من روسيا في ظل القيود التي تحد من تصدير الحبوب الروسية. وقال الخبير إنه ينتظر أن ترفع دول أخرى أيضا الطلب على هذه المنتجات الروسية.