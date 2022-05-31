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https://arabic.sputniknews.com/20220531/روسيا-تمدد-حصص-تصدير-الأسمدة-المعدنية-حتى-نهاية-عام-2022--1062930304.html
روسيا تمدد حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022
روسيا تمدد حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022
مددت الحكومة الروسية حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T14:16+0000
2022-05-31T14:16+0000
روسيا
تصدير
الأسمدة
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وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في بيان "قررت الحكومة تمديد حصص تصدير النيتروجين والأسمدة المعقدة. ستكون سارية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022. وقد تم التوقيع على القرار بشأن ذلك. بالنسبة للأسمدة النيتروجينية، ستكون الحصة أكثر من 8.3 مليون طن، وللأسمدة المعقدة - أكثر بقليل من 5,9 مليون طن".وأضاف البيان "الحصص، كما في السابق، لن تنطبق على توريد الأسمدة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. والهدف من القرار المتخذ هو منع حدوث نقص في الأسمدة في السوق المحلية ومنع أسعار المواد الغذائية من الصعود".
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روسيا, تصدير, الأسمدة

روسيا تمدد حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022

14:16 GMT 31.05.2022
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أغلق الآلاف من المزارعين البولنديين وسط العاصمة وارسو، احتجاجا على ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود وبشكل عام ضد الوضع في الزراعة، وارسو، بولندا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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مددت الحكومة الروسية حصص تصدير الأسمدة المعدنية حتى نهاية عام 2022.
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في بيان "قررت الحكومة تمديد حصص تصدير النيتروجين والأسمدة المعقدة. ستكون سارية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022. وقد تم التوقيع على القرار بشأن ذلك. بالنسبة للأسمدة النيتروجينية، ستكون الحصة أكثر من 8.3 مليون طن، وللأسمدة المعقدة - أكثر بقليل من 5,9 مليون طن".
كما أشار البيان إلى أنه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة بتوزيع الكميات بين المصدرين.
وأضاف البيان "الحصص، كما في السابق، لن تنطبق على توريد الأسمدة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. والهدف من القرار المتخذ هو منع حدوث نقص في الأسمدة في السوق المحلية ومنع أسعار المواد الغذائية من الصعود".
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