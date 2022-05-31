https://arabic.sputniknews.com/20220531/زيلينسكي-يخبر-أردوغان-عن-رغبته-في-لقاء-بوتين-1062914716.html
زيلينسكي يخبر أردوغان عن رغبته في لقاء بوتين
زيلينسكي يخبر أردوغان عن رغبته في لقاء بوتين
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن فلاديمير زيلينسكي قال خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يريد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:17+0000
2022-05-31T08:17+0000
2022-05-31T09:25+0000
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وقال جاويش أوغلو، ردا على أسئلة من محررين في وكالة "الأناضول": "بالأمس فقط، أعرب زيلينسكي عن رغبته في لقاء بوتين. تركيا تواصل تطلعاتها".كما أكد أن تركيا تسعى لإعادة روسيا وأوكرانيا مجددا للمحادثات، مضيفا أن تركيا لن تنضم للعقوبات ضد روسيا.وقال جاويش أوغلو: "لقد أثرت العقوبات ضد روسيا أيضًا على تركيا. موقفنا مفهوم ويجب فهمه بسبب دور الوساطة الذي نشغله. موقفنا واضح، نحن لا نتدخل ولن نسمح بذلك من خلالنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم
زيلينسكي يخبر أردوغان عن رغبته في لقاء بوتين
08:17 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 31.05.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن فلاديمير زيلينسكي قال خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يريد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال جاويش أوغلو، ردا على أسئلة من محررين في وكالة "الأناضول": "بالأمس فقط، أعرب زيلينسكي عن رغبته في لقاء بوتين. تركيا تواصل تطلعاتها".
كما أكد أن تركيا تسعى لإعادة روسيا وأوكرانيا مجددا للمحادثات، مضيفا أن تركيا لن تنضم للعقوبات ضد روسيا.
وقال جاويش أوغلو: "لقد أثرت العقوبات ضد روسيا أيضًا على تركيا. موقفنا مفهوم ويجب فهمه بسبب دور الوساطة الذي نشغله. موقفنا واضح، نحن لا نتدخل ولن نسمح بذلك من خلالنا".