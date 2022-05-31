عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/زيلينسكي-يخبر-أردوغان-عن-رغبته-في-لقاء-بوتين-1062914716.html
زيلينسكي يخبر أردوغان عن رغبته في لقاء بوتين
زيلينسكي يخبر أردوغان عن رغبته في لقاء بوتين
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن فلاديمير زيلينسكي قال خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يريد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:17+0000
2022-05-31T09:25+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1048571226_0:133:2871:1748_1920x0_80_0_0_bc2fd608fca08bae364d659ea3700fb3.jpg
وقال جاويش أوغلو، ردا على أسئلة من محررين في وكالة "الأناضول": "بالأمس فقط، أعرب زيلينسكي عن رغبته في لقاء بوتين. تركيا تواصل تطلعاتها".كما أكد أن تركيا تسعى لإعادة روسيا وأوكرانيا مجددا للمحادثات، مضيفا أن تركيا لن تنضم للعقوبات ضد روسيا.وقال جاويش أوغلو: "لقد أثرت العقوبات ضد روسيا أيضًا على تركيا. موقفنا مفهوم ويجب فهمه بسبب دور الوساطة الذي نشغله. موقفنا واضح، نحن لا نتدخل ولن نسمح بذلك من خلالنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1048571226_182:0:2690:1881_1920x0_80_0_0_8ab2da5151f02ff2249fe76c3d1923bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم

زيلينسكي يخبر أردوغان عن رغبته في لقاء بوتين

08:17 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 09:25 GMT 31.05.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن فلاديمير زيلينسكي قال خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يريد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال جاويش أوغلو، ردا على أسئلة من محررين في وكالة "الأناضول": "بالأمس فقط، أعرب زيلينسكي عن رغبته في لقاء بوتين. تركيا تواصل تطلعاتها".
كما أكد أن تركيا تسعى لإعادة روسيا وأوكرانيا مجددا للمحادثات، مضيفا أن تركيا لن تنضم للعقوبات ضد روسيا.
وقال جاويش أوغلو: "لقد أثرت العقوبات ضد روسيا أيضًا على تركيا. موقفنا مفهوم ويجب فهمه بسبب دور الوساطة الذي نشغله. موقفنا واضح، نحن لا نتدخل ولن نسمح بذلك من خلالنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала