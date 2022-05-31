https://arabic.sputniknews.com/20220531/شركة-أمريكية-تنظم-رحلة-إلى-مثلث-برمودا-وتعد-عملاءها-بتعويض-تذاكرهم-إذا-اختفت-السفينة-1062921105.html
شركة أمريكية تنظم رحلة إلى مثلث برمودا وتعد عملاءها بتعويض تذاكرهم إذا اختفت السفينة
شركة أمريكية تنظم رحلة إلى مثلث برمودا وتعد عملاءها بتعويض تذاكرهم إذا اختفت السفينة
لا يزال الكثير من الغموض حول مثلث برمودا، سببا رئيسيا لخوف الكثيرين من المرور به، إذ ارتبطت به أساطير شعبية حول حالات اختفاء غامضة للسفن. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T10:35+0000
2022-05-31T10:35+0000
2022-05-31T10:40+0000
مجتمع
منوعات
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لكن شركة تسير رحلات بحرية، على غير العادة، أعلنت عن رحلة في مارس/ آذار المقبل تبدأ من نيويورك وتمر عبر المثلث الشهير.ودفع المسافرون ما يقرب من 1700 يورو للمشاركة في هذه الرحلة التي تستغرق يومين وتحظى بتقدير كبير من قبل أصحاب نظرية المؤامرة.وتستهدف الرحلة تحديدا، العودة إلى أسطورة مثلث برمودا برفقة عدد من المتخصصين بينهم نيك بوب، الذي عمل في التسعينيات في وزارة الدفاع البريطانية.من وجهة نظر علمية، ثبت أن هذه المنطقة لا تشهد نسبة حالات اختفاء أعلى من أي مكان آخر في العالم وتشير التقديرات إلى أن العديد من حالات الاختفاء ناتجة عن ظروف مناخية معقدة للغاية في منطقة يمكن أن يصل ارتفاع الأمواج فيها إلى 30 مترا.
https://arabic.sputniknews.com/20201205/خبير-أسترالي-يكشف-سبب-اختفاء-الطائرات-في-مثلث-برمودا-1047412430.html
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مجتمع, منوعات
شركة أمريكية تنظم رحلة إلى مثلث برمودا وتعد عملاءها بتعويض تذاكرهم إذا اختفت السفينة
10:35 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 10:40 GMT 31.05.2022) تابعنا عبر
لا يزال الكثير من الغموض حول مثلث برمودا، سببا رئيسيا لخوف الكثيرين من المرور به، إذ ارتبطت به أساطير شعبية حول حالات اختفاء غامضة للسفن.
لكن شركة تسير رحلات بحرية، على غير العادة، أعلنت عن رحلة في مارس/ آذار
المقبل تبدأ من نيويورك وتمر عبر المثلث الشهير.
وحاول مديرو الشركة طمأنة عملائهم بروح من الدعابة بالقول "لا تقلق بشأن الاختفاء في جولة مثلث برمودا. هذه الجولة ستعوض بنسبة 100% وسيتم رد أموالك في حالة اختفاء السفينة".
ودفع المسافرون ما يقرب من 1700 يورو للمشاركة في هذه الرحلة التي تستغرق يومين وتحظى بتقدير كبير من قبل أصحاب نظرية المؤامرة.
وتستهدف الرحلة تحديدا، العودة إلى أسطورة مثلث برمودا برفقة عدد من المتخصصين بينهم نيك بوب، الذي عمل في التسعينيات في وزارة الدفاع البريطانية.
من وجهة نظر علمية، ثبت أن هذه المنطقة لا تشهد نسبة حالات اختفاء أعلى من أي مكان آخر في العالم وتشير التقديرات إلى أن العديد من حالات الاختفاء ناتجة عن ظروف مناخية معقدة للغاية في منطقة يمكن أن يصل ارتفاع الأمواج فيها إلى 30 مترا.