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https://arabic.sputniknews.com/20220531/صافرات-الإنذار-تدوي-في-تل-أبيب-والجيش-الإسرائيلي-يكشف-السبب-1062919906.html
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والجيش الإسرائيلي يكشف السبب
صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والجيش الإسرائيلي يكشف السبب
دوت صافرات الإنذار، ظهر اليوم الثلاثاء، في تل أبيب، لمدة عدة دقائق، ما أثار مخاوف مواطنين من تعرض المدينة لقصف صاروخي. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T10:06+0000
2022-05-31T10:06+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، إن دوي صافرات الإنذار سببه "خلل فني" وقع في منظومة الإنذار في قاعدة "كرياه" العسكرية وسط تل أبيب.وأضاف: "ليس هناك مخاوف من حدث أمني. الواقعة قيد التحقيق".وغالبا ما تدوي صافرات الإنذار في المدن الإسرائيلية مع إطلاق صواريخ تجاهها، ما يسمح بالقليل من الوقت للسكان بالاحتماء داخل الملاجئ والغرف المحصنة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والجيش الإسرائيلي يكشف السبب

10:06 GMT 31.05.2022
© Sputnik . I. Nosov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة تل أبيب
مدينة تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . I. Nosov
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دوت صافرات الإنذار، ظهر اليوم الثلاثاء، في تل أبيب، لمدة عدة دقائق، ما أثار مخاوف مواطنين من تعرض المدينة لقصف صاروخي.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر، إن دوي صافرات الإنذار سببه "خلل فني" وقع في منظومة الإنذار في قاعدة "كرياه" العسكرية وسط تل أبيب.
وأضاف: "ليس هناك مخاوف من حدث أمني. الواقعة قيد التحقيق".
وغالبا ما تدوي صافرات الإنذار في المدن الإسرائيلية مع إطلاق صواريخ تجاهها، ما يسمح بالقليل من الوقت للسكان بالاحتماء داخل الملاجئ والغرف المحصنة.
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