https://arabic.sputniknews.com/20220531/عوز-الفيتامينات-عند-الأطفال-ما-هي-العلامات-التي-يجب-الانتباه-إليها-1062910684.html

عوز الفيتامينات عند الأطفال... ما هي العلامات التي يجب الانتباه إليها

عوز الفيتامينات عند الأطفال... ما هي العلامات التي يجب الانتباه إليها

أبلغت خبيرة تغذية الأسرة يكاترينا ماركوفا عن سبب أهمية تحديد وتعويض نقص الفيتامينات والمعادن في جسم الطفل في الوقت المناسب. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T06:36+0000

2022-05-31T06:36+0000

2022-05-31T06:36+0000

علوم

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في الربيع، بعد شتاء طويل، يكون جسمنا مرهقًا بشكل خاص. ويحين الوقت لتجديد احتياطيات الفيتامينات، التي تعد أكثر المساعدات إخلاصًا لمناعتنا.وقالت الخبيرة: "ما هو عوز الفيتامينات؟ هذه حالة تتميز بنقص كامل في الفيتامينات. على سبيل المثال، الكساح، الاسقربوط، البلاجرا"، حسب موقع "ميديك فوروم".من المهم التمييز بين مفاهيم عوز الفيتامينات ونقص الفيتامينات - انخفاض حاد، ولكن ليس كاملًا في احتياطيات الفيتامينات.يتجلى نقص الفيتامين في زيادة التعب، على سبيل المثال، على خلفية نقص الحديد.علامات نقص الفيتامينات:• الدوخة• التعب السريع• الخمول والنعاس• الغثيان وقلة الشهية• انتباه مشتت• التهيج، البكاء• شحوب الوجه، سواد تحت العينينسبب نقص الفيتامينات يمكن أن يكون نظامًا غذائيًا فقيرًا وغير متوازن وقائمة رتيبة وانتقائية للطفل في الطعام.في بعض الأحيان يكون السبب خلل في الجهاز الهضمي، وقلة النشاط البدني والمشي في الهواء الطلق، وعدم وجود نظام يومي، وبعض الأدوية.لتشخيص نقص فيتامين، تحتاج إلى القيام بالتحاليل التالية: تحليل شامل للدم وسرعة ترسب الدم، وتحليل فيتامين د، وحمض الفوليك، واليود في البول، وتحليل المعادن في الشعر، والبروتين الكلي، وناقلة امين أسبارتات وناقلة امين الألانين، واليوريا، وحمض البوليك، والكرياتينين، وناقلة الببتيد غاما غلوتاميل، وتحليل البراز، والموجات فوق الصوتية للبطن.

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علوم