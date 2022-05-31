https://arabic.sputniknews.com/20220531/عون-يستقبل-نبيه-بري-بعد-إعادة-انتخابه-رئيسا-لمجلس-النواب-اللبناني-1062926477.html

عون يستقبل نبيه بري بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبناني

عون يستقبل نبيه بري بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب اللبناني

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، نبيه بري بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.‏ 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T12:40+0000

2022-05-31T12:40+0000

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لبنان

العالم العربي

ميشال عون

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والتقى عون ببري في قصر بعبدا، وفقا لحساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر".وتمنى الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن يتمكن مجلس النواب الجديد برئاسة، نبيه بري، من مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الأصعدة، والمساهمة في إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة مما يحقق النهوض الاقتصادي الضروري للبلاد".وبعد نهاية اللقاء، توجه نبيه بري إلى منطقة عين التينة ببيروت.وغادر بري قصر بعبدا دون الإدلاء بتصريحات، فيما ردّ على سؤال عمّا إذا بحث مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال لقائه معه في موضوع الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة، قائلا: "من دون شك"، وفقا لإذاعة "النور" اللبنانية.وأعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 أيار/ مايو، وللمرة السابعة منذ عام 1992 بعد أن نال أغلبية الأصوات.وبحسب وسائل إعلام محلية، حصل بري على 65 صوتا، هي النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة.وذكرت وسائل الإعلام أن بقية أصوات أعضاء البرلمان توزعت إلى 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة.وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو/ أيار، والتي أسفرت عن "برلمان بلا أغلبية"، بعد خسارة "حزب الله" وحلفاؤه الأكثرية النيابية التي كانوا يحظون بها في البرلمان السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/نبيه-بري-بعد-انتخابه-رئيسا-للبرلمان-اللبناني-يدعو--إلى-الاحتكام-للإرادة-الوطنية-الجامعة-1062918490.html

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لبنان, العالم العربي, ميشال عون