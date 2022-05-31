https://arabic.sputniknews.com/20220531/فلسطين-تطالب-المجتمع-الدولي-بتجفيف-مصادر-تمويل-الحكومة-الإسرائيلية-ومحاسبة-ومعاقبة-عناصرها-1062927848.html
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويل الحكومة الإسرائيلية ومحاسبة ومعاقبة عناصرها
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويل الحكومة الإسرائيلية ومحاسبة ومعاقبة عناصرها
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، المجتمع الدولي والدول كافة "وضع منظمات الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب لديها". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:21+0000
2022-05-31T13:21+0000
2022-05-31T13:21+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
القدس
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062870967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21680da48f2494f62783e4f52714e75d.jpg
وأكدت الوزارة في بيان لها على ضرورة منع دخول إسرائيل أراضيها، والضغط عليها لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة ومعاقبة عناصرها ومن يقف خلفهم ويقدم الإسناد لهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقالت الخارجية إن "مسيرة الإرهابيين في القدس امتداد مباشر لمنظمات الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية".وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تحاول إخفاء فشلها في تحقيق الأهداف التي رسمتها لما تسمى مسيرة الأعلام".وبحسب البيان، حمّلت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب هذه المجموعات التخريبية ونتائج وتداعيات اعتداءاتها المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وأشارت إلى أن "ما جرى في "مسيرة الأعلام" لا يمكن التغطية عليه، فالغالبية العظمى من المشاركين فيها رددوا شعارات "الموت للعرب" والدعوات إلى "حرق القرى والأحياء الفلسطينية"، واعتدوا على حياة المقدسيين وممتلكاتهم".وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه "لا أحد يمكنه أن يتجاهل حجم المشاركة من جانب المدارس الدينية الصهيونية المعروفة بفكرها المتطرف والتي تنتشر العديد منها داخل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".وشددت على أن "الصورة التي عكستها مسيرة الأعلام، وشاهدها العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة هي صورة مصغرة لما يجري من جرائم وتخريب وتنكيل يومي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في طول وعرض الأرض الفلسطينية".
https://arabic.sputniknews.com/20220530/هل-فشلت-مسيرة-الأعلام-في-تحقيق-أهداف-إسرائيل-في-مدينة-القدس؟-1062905091.html
القدس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1d/1062870967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7cb316a0c8e6fb4c2201933fdc9a3f7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, القدس, أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بتجفيف مصادر تمويل الحكومة الإسرائيلية ومحاسبة ومعاقبة عناصرها
تابعنا عبر
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، في فلسطين، المجتمع الدولي والدول كافة "وضع منظمات الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب لديها".
وأكدت الوزارة في بيان لها على ضرورة منع دخول إسرائيل أراضيها، والضغط عليها لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة ومعاقبة عناصرها ومن يقف خلفهم ويقدم الإسناد لهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
.
وقالت الخارجية إن "مسيرة الإرهابيين في القدس امتداد مباشر لمنظمات الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية".
وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت تحاول إخفاء فشلها في تحقيق الأهداف التي رسمتها لما تسمى مسيرة الأعلام".
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تحاول بهذه المسيرة "التغطية على خسارتها لمعركة إظهار (سيادتها) على المدينة المقدسة عبر بيع الأوهام وإعطاء انطباعات كاذبة للمجتمع الدولي".
وبحسب البيان، حمّلت الخارجية الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب هذه المجموعات التخريبية ونتائج وتداعيات اعتداءاتها المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأشارت إلى أن "ما جرى في "مسيرة الأعلام" لا يمكن التغطية عليه، فالغالبية العظمى من المشاركين فيها رددوا شعارات "الموت للعرب" والدعوات إلى "حرق القرى والأحياء الفلسطينية"، واعتدوا على حياة المقدسيين
وممتلكاتهم".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه "لا أحد يمكنه أن يتجاهل حجم المشاركة من جانب المدارس الدينية الصهيونية المعروفة بفكرها المتطرف والتي تنتشر العديد منها داخل المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".
وشددت على أن "الصورة التي عكستها مسيرة الأعلام، وشاهدها العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة هي صورة مصغرة لما يجري من جرائم وتخريب وتنكيل يومي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في طول وعرض الأرض الفلسطينية".