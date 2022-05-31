https://arabic.sputniknews.com/20220531/في-جولتها-الثامنة-لماذا-لا-يعول-السوريون-آمالهم-على-اللجنة-الدستورية-في-حلحلة-الأوضاع؟-1062941269.html

في جولتها الثامنة... لماذا لا يعلق السوريون آمالهم على اللجنة الدستورية في حلحلة الأوضاع؟

في جولتها الثامنة... لماذا لا يعلق السوريون آمالهم على اللجنة الدستورية في حلحلة الأوضاع؟

انطلقت أمس الاثنين في جنيف، أعمال الجولة الثامنة من محادثات اللجنة الدستورية السورية، بمشاركة اللجنة المصغرة المكونة من 45 شخصًا، ومن المقرر أن تستمر الجولة... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T19:17+0000

2022-05-31T19:17+0000

2022-05-31T19:45+0000

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وتناقش هذه الدورة أربعة مبادئ دستورية جديدة تتعلق بالعدالة الانتقالية، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، وسيادة الدستور، وتراتبية المعاهدات الدولية، ومؤسسات الدولة والحفاظ عليها وتعزيزها، وهي البنود التي اتفقت أطراف المحادثات مع المبعوث الأممي للأزمة في سوريا غير بيدرسون، على مناقشتها، حيث يُخصص كل يوم لمناقشة أحد هذه المبادئ، وفقا للشرق الأوسط.وأعرب غير بيدرسون، في مارس/آذار الماضي، عن أمله بإحراز تقدم في الجولة المقبلة من محادثات ترمي إلى صياغة دستور جديد لسوريا تعقد في جنيف، وأكد أن رئيسي وفدي الحكومة والمعارضة توصلا لآلية متطورة لإيجاد قواسم مشتركة خلال اليوم الأخير من المحادثات.وقال مراقبون إن الجولة الجديدة من أعمال اللجنة الدستورية لن تتخطى الجلسات السابقة، ولن تسهم في حلحلة الأوضاع في ظل تمسك الطرف المعارض بمواقفه الداعم لتركيا، وعدم وجود توافقات دولية بين القوى الكبرى.فشل متوقعاعتبر غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، أن اللجنة الدستورية السورية التي تمارس أعمالها الآن في جنيف، لا يمكنها حلحلة الوضع باعتبار أن الوضع الدولي غير مؤهل بذلك، فروسيا مشغولة في أوكرانيا، وإيران في الملف النووي، وتركيا تستفرد بالمعارضة السورية وتريد أن تفرض شروطها وتستغل انشغال روسيا وإيران.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، اللجنة الدستورية باعتبار أن نصفها من المعارضة، لن تستطع تحقيق أي شيء، كل ما تقوم به اللجنة الدستورية مجرد تضييع وقت، والقول إننا نحاول، لكن لن يكون هناك أي تقدم في هذه الجولة وسيتشبث كل طرف بمواقفه ورأيه، وبالتالي لن نصل لأي نتيجة، وستكون هذه الجولة كما غيرها.وتابع: "لن يكون هناك أي حلحلة للجنة الدستورية أو الوضع السوري، إن لم يكن هناك اتفاق بين الدول المؤثرة في الملف السوري، الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها تركيا إيران روسيا، والأمر بعيد لكن الخوف من تكريس الأمر الواقع، ما تقوم به تركيا يؤكد أنها لن تنسحب من الأراضي السورية وتحاول أن تكرس ما حصلت عليه، وأن تحتفظ بما قضمته من أراضي وربما تقوم بضمها لتركيا، وهذا هو أخطر ما تقوم به تركيا الآن في الأراضي السورية، وهي تهدد بعملية عسكرية، لذلك الوضع ليس جيدا في سوريا، وتركيا تستغل الوضع الراهن".فجوة واضحةفي السياق، اعتبر العميد عبدالحميد سلهب، الخبير السياسي والاستراتيجي السوري، أن أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف مستمرة، والدولة السورية مستمرة في هذه الجلسات عبر وفدها ومرنة وتحاول حلحلة الوضع بما يحافظ على الثوابت الوطنية السورية وميادين الدستور ومبادئ الدستور.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أوضح أنه للحقيقة والتاريخ وفد المعارضة حتى الآن لا يزال يمثل أجندة الدول التي تدعمهم، وهنا تبدو الفجوة واضحة بين الوفود في جنيف.وتابع: "الوضع والتغيرات الدولية تميل لصالح الدولة السورية المنتصرة خلال الحرب، وعلى أي وفد معارضة أن يتفهم ذلك، رغم الظروف الضاغطة والعقوبات الاقتصادية، والدولة السورية والشعب السوري يتكيف مع هذه الظروف المستجدة تماما".ويرى العميد سلهب، أن أعضاء وفد المعارضة السورية غير متفقين بأهدافهم خلال الجولات التي عقدت، وليس لهم أي تمثيل يذكر على الأرض في سوريا.وفي شهر مارس/ آذار الماضي، انطلقت الدورة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية، بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، في جنيف.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتهت الجولة السادسة من المحادثات بين 15 ممثلا عن كل من الحكومة السورية، والمعارضة والمجتمع المدني، دون التوصل إلى أي اتفاق حول كيفية المضي قدما.

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