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https://arabic.sputniknews.com/20220531/كل-موجة-حارة-في-إسرائيل-تقتل-45-شخصا-في-المتوسط-1062921458.html
كل موجة حارة في إسرائيل تقتل 45 شخصا في المتوسط
كل موجة حارة في إسرائيل تقتل 45 شخصا في المتوسط
صرحت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، أن كل موجة حارة تشهدها إسرائيل، تؤدي إلى وفيات زائدة تصل إلى 45 شخصا في المتوسط. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:26+0000
2022-05-31T11:26+0000
الصحة
إسرائيل
درجات الحرارة اليوم
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بينت ذلك نتائج دراسة أجرتها جامعة تل أبيب ومولتها الوزارة، وفق ما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية به اليوم الثلاثاء.فحصت الدراسة بيانات الوفيات بالتوازي مع موجبات الحر خلال السنوات 2020-2012، كان أكثر الضحايا عم كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق.تم إجراء التحليل بطريقتين مختلفتين: الأولى عن طريق فحص الوفيات الزائدة وفقا لنموذج موجود يميز نمط الوفيات اليومية في إسرائيل، يتضمن البيانات اليومية لدرجة الحرارة والرطوبة والاعتلال التنفسي.في الطريقة الثانية، تم إجراء التحليل من خلال مقارنة الأسابيع التي حدثت فيها موجة حر بالأسابيع السابقة والتالية.في كلتا الطريقتين، وجد أن هناك زيادة حادة وكبيرة في معدل الوفيات في إسرائيل خلال الأسابيع التي شهدت موجات الحر.في مجموع حالات موجات الحر الثماني التي تم فحصها في الدراسة، تم العثور على معدل وفيات زائدة قدره 363 شخصا.لوحظت معظم حالات الوفيات الزائدة لدى كبار السن فوق سن 70، والذين شكلوا 88.5% من جميع الوفيات التي أعقبت موجات الحر. بشكل روتيني، يشكل هؤلاء السكان 73-70% من إجمالي الوفيات.لكن موجات الحر لا تؤثر فقط على معدل الوفيات. وجدت الدراسات التي أجريت في بلدان حول العالم أن عدد حالات دخول المستشفى ومدة الاستشفاء ونفقات الرعاية الصحية تزداد أيضا بشكل كبير بسبب موجات الحرارة.تشمل أسباب دخول المستشفى بسبب ارتفاع درجات الحرارة مرضى القلب والأوعية الدموية، والأمراض القلبية الوعائية (تلف الأوعية الدموية في الدماغ)، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وأمراض الكلى، حيث يكون المرضى أكثر حساسية لموجات الحر، وكذلك الأمراض النفسية والجفاف.
https://arabic.sputniknews.com/20210630/وفاة-أكثر-من-130-شخصا-في-كندا-بسبب-ارتفاع-درجات-الحرارة-1049421893.html
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الصحة, إسرائيل, درجات الحرارة اليوم

كل موجة حارة في إسرائيل تقتل 45 شخصا في المتوسط

11:26 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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صرحت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، أن كل موجة حارة تشهدها إسرائيل، تؤدي إلى وفيات زائدة تصل إلى 45 شخصا في المتوسط.
بينت ذلك نتائج دراسة أجرتها جامعة تل أبيب ومولتها الوزارة، وفق ما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية به اليوم الثلاثاء.
فحصت الدراسة بيانات الوفيات بالتوازي مع موجبات الحر خلال السنوات 2020-2012، كان أكثر الضحايا عم كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق.
تم إجراء التحليل بطريقتين مختلفتين: الأولى عن طريق فحص الوفيات الزائدة وفقا لنموذج موجود يميز نمط الوفيات اليومية في إسرائيل، يتضمن البيانات اليومية لدرجة الحرارة والرطوبة والاعتلال التنفسي.
في الطريقة الثانية، تم إجراء التحليل من خلال مقارنة الأسابيع التي حدثت فيها موجة حر بالأسابيع السابقة والتالية.
في كلتا الطريقتين، وجد أن هناك زيادة حادة وكبيرة في معدل الوفيات في إسرائيل خلال الأسابيع التي شهدت موجات الحر.
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في مجموع حالات موجات الحر الثماني التي تم فحصها في الدراسة، تم العثور على معدل وفيات زائدة قدره 363 شخصا.
لوحظت معظم حالات الوفيات الزائدة لدى كبار السن فوق سن 70، والذين شكلوا 88.5% من جميع الوفيات التي أعقبت موجات الحر. بشكل روتيني، يشكل هؤلاء السكان 73-70% من إجمالي الوفيات.
لكن موجات الحر لا تؤثر فقط على معدل الوفيات. وجدت الدراسات التي أجريت في بلدان حول العالم أن عدد حالات دخول المستشفى ومدة الاستشفاء ونفقات الرعاية الصحية تزداد أيضا بشكل كبير بسبب موجات الحرارة.
تشمل أسباب دخول المستشفى بسبب ارتفاع درجات الحرارة مرضى القلب والأوعية الدموية، والأمراض القلبية الوعائية (تلف الأوعية الدموية في الدماغ)، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وأمراض الكلى، حيث يكون المرضى أكثر حساسية لموجات الحر، وكذلك الأمراض النفسية والجفاف.
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