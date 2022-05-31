https://arabic.sputniknews.com/20220531/كهربائي-يقطع-التيار-عن-قريته-بانتظام-ليتمكن-من-مقابلة-حبيبته-سرا-ماذا-فعلوا-به-عندما-كشفوه-1062933611.html

كهربائي يقطع التيار عن قريته بانتظام للقاء حبيبته سرا... ماذا فعلوا به عندما كشفوه

كهربائي يقطع التيار عن قريته بانتظام للقاء حبيبته سرا... ماذا فعلوا به عندما كشفوه

لاحظ سكان قرية في الهند، تكرار انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير مبرر مساء كل يوم على مدار أسبوع، فقرروا البحث في الأمر، ليكتشفوا مفاجأة. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T15:46+0000

2022-05-31T15:46+0000

2022-05-31T15:54+0000

أخبار الهند اليوم

العالم

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وقالت صحيفة "تريبيون إنديا" إن سكان قرية جانيشبور في الهند عانوا لأسابيع من انقطاع الكهرباء بشكل منتظم، ولاحظوا أن الانقطاعات تحدث على الدوام في نفس الوقت أي عند حلول الظلام، فقرروا إجراء تحقيق وتمشيط القرية لاكتشاف السر.وبعد تحقيقات دقيقة، اكتشفوا أن رجلا كهربائيا تربطه علاقة حب بإحدى الفتيات، وكانا يحاولان إخفاء حبهما من خلال التلاقي كل مساء سرا في ساحة مدرسة القرية، فكان الرجل يقطع التيار كل ليلة لينضم إلى صديقته في تكتم، وليبرهن لها عن حبه.وبعد اعترافه، تعرض الشاب للضرب وتم فضحه في شوارع القرية كعقاب على فعلته، لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد أجبر كبار القرية الشابين على الزواج لحمايتهما من الإجراءات القانونية ولكي تنعم القرية بالتيار بشكل مستمر.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/موجة-حر-في-الهند-وباكستان-تشعل-حرائق-وتقطع-الكهرباء-1061760948.html

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