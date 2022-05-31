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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220531/لافروف-يطلع-القيادة-البحرينية-على-دواعي-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1062919423.html
لافروف يطلع القيادة البحرينية على دواعي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
لافروف يطلع القيادة البحرينية على دواعي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
شكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في لقاء مع رئيس الوزراء، ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، الجانب البحريني على إتاحة... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T10:04+0000
2022-05-31T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم العربي
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وقال: "أنا ممتن للفرصة التي أتاحتها لي جلالة الملك (ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة) ، أنتم وأصدقاؤنا الآخرون، للحديث عن كيفية اتخاذ قرار بدء عملية عسكرية خاصة. وأشار إلى أنه في عام 2009، عرضت روسيا على الناتو التوقيع على اتفاقية تضمن الأمن لجميع الدول: أعضاء الحلف نفسه والدول غير الأعضاء. لكن هذه المبادرة، قوبلت بالرفض.وقال ولي عهد البحرين بدوره: "إنها مسؤولية جدية بالنسبة لنا أن نلتقي في مثل هذه الأوقات. كل دقيقة لها قيمة. نأمل أن نكون دولًا منتجة، ونساعد في إنهاء معاناة جميع الشعوب، وليس فقط في المنطقة، بل أيضًا في جميع أنحاء العالم. لأن هذا الصراع له تأثير عالمي. لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت على النار".
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لافروف يطلع القيادة البحرينية على دواعي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

10:04 GMT 31.05.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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شكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في لقاء مع رئيس الوزراء، ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، الجانب البحريني على إتاحة الفرصة للحديث عن دواعي بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال: "أنا ممتن للفرصة التي أتاحتها لي جلالة الملك (ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة) ، أنتم وأصدقاؤنا الآخرون، للحديث عن كيفية اتخاذ قرار بدء عملية عسكرية خاصة. وأشار إلى أنه في عام 2009، عرضت روسيا على الناتو التوقيع على اتفاقية تضمن الأمن لجميع الدول: أعضاء الحلف نفسه والدول غير الأعضاء. لكن هذه المبادرة، قوبلت بالرفض.
وقال ولي عهد البحرين بدوره: "إنها مسؤولية جدية بالنسبة لنا أن نلتقي في مثل هذه الأوقات. كل دقيقة لها قيمة. نأمل أن نكون دولًا منتجة، ونساعد في إنهاء معاناة جميع الشعوب، وليس فقط في المنطقة، بل أيضًا في جميع أنحاء العالم. لأن هذا الصراع له تأثير عالمي. لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت على النار".
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