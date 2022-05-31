https://arabic.sputniknews.com/20220531/ماكرون-يعلن-تخلي-الاتحاد-الأوروبي-عن-92-من-النفط-الروسي-1062931178.html

ماكرون يعلن تخلي الاتحاد الأوروبي عن 92% من النفط الروسي

ماكرون يعلن تخلي الاتحاد الأوروبي عن 92% من النفط الروسي

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية فرض حظر أوروبي مستقبلي على الغاز من روسيا، مشيرًا إلى أن كل شيء سيعتمد على "تطور الوضع في... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T14:45+0000

2022-05-31T14:45+0000

2022-05-31T14:45+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

إيمانويل ماكرون

أخبار فرنسا

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وأردف ماكرون: "لا يمكن استبعاد أي شيء، فرنسا في وضع خاص لأنها الأقل اعتمادًا على الغاز الروسي، لذا يمكننا الاستعداد بطريقة لا نواجه بها مشاكل، ولكن الدول الأوروبية الأخرى تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي".وأضاف ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيخفض صادرات النفط الروسية بنسبة 92% بحلول نهاية العام.وتابع ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل يومي 30 و 31 مايو/أيار: "اتفقنا على حزمة جديدة من العقوبات،حيث ينبغي أن تساعدنا في تقليل استخدام النفط الروسي بنسبة 92% بحلول نهاية العام، حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا تاريخية، لقد قررنا إنهاء الاعتماد على النفط الروسي".وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 31 مايو أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره من الغاز والنفط، لافتة إلى ضرورة تسريع إنهاء الاعتماد على ورادات الطاقة الروسية.وقالت رئيسة المفوضية، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تنويع مصادره للغاز والنفط لتسريع إنهاء الاعتماد على ورادات روسيا في هذا المجال وخاصة عقب إعلان روسيا قطع الإمدادات عن بعض الدول الأعضاء منها هولندا مؤخرا".وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يهدف لتخزين استراتيجي للغاز في أوروبا، معلنة أنه يمتلك 41% من طاقته من الغاز المخزن.

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا