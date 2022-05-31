https://arabic.sputniknews.com/20220531/محاولات-أوروبية-لحظر-واردات-النفط-الروسية-وفرنسا-تطالب-بالحفاظ-على-الحوار-مع-روسيا-1062931613.html

محاولات أوروبية لحظر واردات النفط الروسية... وفرنسا تطالب بالحفاظ على الحوار مع روسيا

محاولات أوروبية لحظر واردات النفط الروسية... وفرنسا تطالب بالحفاظ على الحوار مع روسيا

توصل قادة الدول الأوروبية في الجلسة الأولى لقمة بروكسل إلى اتفاق يقضي بحظر جزئي على واردات النفط الروسية، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T15:12+0000

2022-05-31T15:12+0000

2022-05-31T15:12+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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محاولات أوروبية لحظر واردات النفط الروسية.. وفرنسا تطالب بالحفاظ على الحوار مع روسيا محاولات أوروبية لحظر واردات النفط الروسية.. وفرنسا تطالب بالحفاظ على الحوار مع روسيا

محاولات أوروبية لحظر واردات النفط الروسية... ودول تتنصل وأخرى تحذر من انعكاساتهاالحزمة السادسة من العقوبات التي أقرها الغرب بتوجيه أمريكي، تشمل فصل "سبير بنك" الروسي عن نظام "سويفت"، وحظر بث ثلاث قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد، وفرض عقوبات على أشخاص روس.من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه "بحلول نهاية العام سيقلل الاتحاد الأوروبي وارداته من النفط الروسي بنسبة 90%".كما شكك نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابيك، في فاعلية الحظر الذي تم فرضه على استيراد النفط من روسيا، موضحا أن الحظر أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وبالتالي حققت روسيا مكاسب مع حجم أقل من المبيعات.مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أكد أن روسيا ستجد مستوردين آخرين، مشيرا إلى تناقض التصريحات الأوروبية، والتغيير السريع لنمط التفكير، والذي يُظهر أن الاتحاد الأوروبي ليس بحالة جيدة.وذكر العبيدي أن "قضية العقوبات ستكون مستدامة ولا يمكن العودة إلى الوراء بعد فرض كل هذه الحزم من العقوبات، وهناك توازيا مع ذلك إعادة اصطفافات في سوق الطاقة على أساس مواقف سياسية".مطالبات فرنسية بالحفاظ على الحوار مع روسيا والعمل على القضايا المشتركة مع الحفاظ على السيادة الوطنيةأكدت الخارجية الفرنسية على ضرورة الحفاظ على الحوار مع روسيا، من أجل نقل موقفها والعمل معا بشأن قضايا محددة.وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، قبل أيام، من الرئيس فلاديمير بوتين، بضرورة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من مدينة أوديسا عبر البحر الأسود. وأكد ماكرون وشولتس على أن أي حل للأزمة يجب أن يتم التفاوض عليه بين موسكو وكييف.وأضاف فنوش أن القرار في هذه الأزمة ليس فرنسيا صرفا، وليس بهذه الدرجة من القوة والتأثير التي يمكن أن تجعلها عاملا أساسيا في التغيير، وإنما الأمور تتطور وباريس لا تريد بأي حال الخروج عن المسار الأوروبي، أما الأمور فعليا فهي بيد الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي.الرئيس التونسي قيس سعيّد يرفض تقرير لجنة البندقية ويطالب بطرد أعضائها من البلادرفض الرئيس التونسي قيس سعيد تقرير لجنة البندقية، الذي صدر الأسبوع الماضي، وانتقد إجراءات تعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات.ووصف سعيّد التقرير بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي للتونس، محذرا من أن السيادة ليست قابلة للمساومة، وأن أي طرف يقبل التدخل في السيادة التونسية فهو عميل وخائن، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الموجودون في البلاد أشخاص غير مرغوب فيهم.ورأت اللجنة في تقريرها أن الأمر الرئاسي غير متطابق مع الدستور، ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص. وأكدت اللجنة أنه "يتعيّن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تشكيل البرلمان، قبل تنظيم الاستفتاء.وقال المحلل السياسي التونسي، محمد بوعود، إن "لجنة البندقية استشارية وخروج تونس منها أو دخولها ضمنها لن يضيف شيئا، واليوم الخروج الأخير أعتقد أنه كان ردا مبالغا فيه من قبل رئيس الجمهورية وكان ممكنا إبلاغها عن طريق وزارة الخارجية أو أي موظف في القصر الرئاسي".وأضاف بوعود أن العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي لا تبدو في أحسن حالاتها، بغض النظر عن خروج تونس من لجنة البندقية، وإن كان هناك عدد من الدول الأوروبية تتصرف بشكل عدائي وتحرص على لقاء خصوم الرئيس سعيد، وقد شرعوا لأنفسهم التدخل في الشؤون التونسية، لكن ربما الخروج من اللجنة يزيد في تعكير الأمر.سمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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