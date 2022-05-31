https://arabic.sputniknews.com/20220531/مطالبات-رسمية-في-الكويت-بلجنة-تقصي-حقائق-حول-حريق-سوق-الخيام-1062917427.html

مطالبات رسمية في الكويت بلجنة تقصي حقائق حول حريق سوق الخيام

مطالبات رسمية في الكويت بلجنة تقصي حقائق حول حريق سوق الخيام

طالبت جهات رسمية في الكويت بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الحريق الذي شب، بالأمس، في سوق الخيام في منطقة الري في الكويت. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T09:25+0000

2022-05-31T09:25+0000

2022-05-31T09:25+0000

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لما نشرته القبس الكويتية، فقد طالب مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، وزير الدولة لشؤون البلدية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حريق أمس.وقال المنفوحي: "نظراً لنشوب حريـق أمـس بسوق الخيـام بـالري يرجى تشكيل لجنة تقصى محايدة لبحث أسباب نشـوب الحريـق وتحديـد الاجراءات التي اتخذتها الجهـات المعنيـة تجـاه هـذا الحـادث".ودعا مدير عام البلدية إلى ضرورة "وضع الحلول الجذريـة لـعـدم تكرار مثـل هـذه الحرائـق والحـد منها حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين وممتلكاتهم".وكان حريق هائل قد شب في سوق الخيام، أمس الاثنين، بمنطقة الري، وسارعت قرابة 4 فرق إطفاء للسيطرة عليه لاتساع رقعته.وقد نقلت وسائل إعلام محلية تأكيد مصادر من فرق الإطفاء أن "سرعة الرياح ونوعية المواد المشتعلة تشكل صعوبات كبيرة أمام فرق الإطفاء للسيطرة على حريق سوق الخيام".

https://arabic.sputniknews.com/20220530/السيطرة-على-حريق-ضخم-في-أكبر-أسواق-الخيام-في-الكويت-1062904978.html

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أخبار الكويت اليوم