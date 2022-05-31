https://arabic.sputniknews.com/20220531/مفاجأة-لعلماء-العالم-الصين-تكتشف-كميات-ضخمة-من-اليورانيوم-في-مكان-مستحيل-1062920300.html

مفاجأة لعلماء العالم... الصين تكتشف كميات ضخمة من اليورانيوم في مكان "مستحيل"

مفاجأة لعلماء العالم... الصين تكتشف كميات ضخمة من اليورانيوم في مكان "مستحيل"

اكتشفت السلطات الصينية كميات هائلة من اليورانيوم في أعماق الأرض، في خطوة من شأنها تدعيم الأمن القومي الصيني. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T10:20+0000

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العالم

الصين

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لكن الاكتشاف في حد ذاته لم يكن هو المهم، بل المكان الذي اكتُشِفَ فيه، إذ لفتت وسائل إعلام صينية إلى أن هذه الكمية الضخمة عثر عليها في أعماق كان يُعتقدُ سابقا أنه من المستحيل أن تتشكل فيها مادة اليورانيوم، تصل إلى 3 آلاف متر تحت سطح الأرض.وكان الاعتقاد السائد بين العلماء يفيد بأن اليورانيوم يتركز بشكل أساسي في المناطق الضحلة والمستقرة على الصعيد الجيوفيزيائي، لكن الاكتشاف الأخير حدث في مناطق شهدت حركات تكتونية نشطة إلى حد كبير.ويضاعف هذا الاكتشاف إجمالي احتياطي الصين من اليورانيوم 10 أضعاف ليصل إلى أكثر من مليوني طن، بحسب الصحف الصينية.ومن شأن هذا الاكتشاف أن يضع الصين في الخانة عينها تقريبا مع أستراليا، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم ثراءً باليورانيوم.وسيساعد هذا الاحتياطي الجديد المكتشف على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النووية في الصين التي تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون.وبالطبع، سيستخدم هذا اليورانيوم أيضا في إنتاج الأسلحة، ويعتقد أن هذه الكمية الجديدة ستساعد البلاد على زيادة ترسانتها النووية العسكرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220529/لماذا-لا-يجرؤ-الغرب-على-التطرق-لإمدادات-اليورانيوم-أثناء-صياغة-العقوبات-ضد-روسيا-1062835139.html

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