https://arabic.sputniknews.com/20220531/مقتل-جندي-وإصابة-اثنين-إثر-تفجير-استهدف-آليتهم-في-محافظة-شبوة-جنوبي-اليمن-1062928577.html

مقتل جندي وإصابة اثنين إثر تفجير استهدف آليتهم في محافظة شبوة جنوبي اليمن

مقتل جندي وإصابة اثنين إثر تفجير استهدف آليتهم في محافظة شبوة جنوبي اليمن

قُتل جندي وأصيب اثنان، اليوم الثلاثاء، بانفجار استهدفهم في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T13:27+0000

2022-05-31T13:27+0000

2022-05-31T13:27+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن مجهولين فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق بالتزامن مع مرور آلية عسكرية تابعة لـ "قوة دفاع شبوة" في منطقة السوداء غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة.وأضاف أن التفجير أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من أفراد "قوة دفاع شبوة" وهي قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الملغوم الذي يأتي بعد أيام من استهداف مماثل طال آلية للجيش اليمني في منطقة الضلعة بمديرية الصَعيد جنوب محافظة شبوة أدى إلى إصابة 3 جنود.وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لمسلحي تنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول] وتصاعدا في الصراع في البلد العربي.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد.وتتضمن الهدنة الأممية ايقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.كما تتضمن الهدنة السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ومنذ إعلان غروندبرغ دخول الهدنة الأممية حيز التنفيذ، تتبادل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الاتهامات بخرقها.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220530/زعيم-أنصار-الله-يتهم-التحالف-بالتخطيط-لتصعيد-عسكري-واقتصادي-في-اليمن-1062906668.html

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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن