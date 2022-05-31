https://arabic.sputniknews.com/20220531/مقتل-24-شخصا-وإصابة-60-بهجوم-لمسلحين-في-الكاميرون-1062933453.html
مقتل 24 شخصا وإصابة 60 بهجوم لمسلحين في الكاميرون
مقتل 24 شخصا وإصابة 60 بهجوم لمسلحين في الكاميرون
قتل 24 شخصا وأصيب 60 آخرون بهجوم نفذه مسلحون انفصاليون في منطقة مضطربة ناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T15:45+0000
2022-05-31T15:45+0000
2022-05-31T15:45+0000
أخبار الكاميرون اليوم
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قال المسؤول المحلي إكوال مارتن، اليوم الثلاثاء، إن الانفصاليين شنوا هجوما، يوم الأحد، على قرية أوبوني الثانية في المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب من الحدود مع نيجيريا، بحسب "فرانس برس".وأوضح مارتن أن: "الانفصاليين طلبوا من السكان أن يدفعوا لهم المال لكنهم رفضوا ولهذا السبب هاجموهم".وأضاف أن "حصيلة الضحايا بلغت 24 قتيلا و62 مصابا على الأقل". وأكد وقوع الهجوم مسؤول إداري محلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.تعد المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية المجاورة موطنا لأقلية ناطقة باللغة الإنجليزية في الدولة ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصرع-7-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-إثر-حادث-سير-في-الكاميرون-1062737862.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكاميرون اليوم
مقتل 24 شخصا وإصابة 60 بهجوم لمسلحين في الكاميرون
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قتل 24 شخصا وأصيب 60 آخرون بهجوم نفذه مسلحون انفصاليون في منطقة مضطربة ناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون.
قال المسؤول المحلي إكوال مارتن، اليوم الثلاثاء، إن الانفصاليين شنوا هجوما
، يوم الأحد، على قرية أوبوني الثانية في المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب من الحدود مع نيجيريا، بحسب "فرانس برس".
وأوضح مارتن أن: "الانفصاليين طلبوا من السكان أن يدفعوا لهم المال لكنهم رفضوا ولهذا السبب هاجموهم".
وأضاف أن "حصيلة الضحايا بلغت 24 قتيلا و62 مصابا على الأقل". وأكد وقوع الهجوم مسؤول إداري محلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
تعد المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية المجاورة موطنا لأقلية ناطقة باللغة الإنجليزية في الدولة ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية.