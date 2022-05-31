عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220531/مقتل-24-شخصا-وإصابة-60-بهجوم-لمسلحين-في-الكاميرون-1062933453.html
مقتل 24 شخصا وإصابة 60 بهجوم لمسلحين في الكاميرون
مقتل 24 شخصا وإصابة 60 بهجوم لمسلحين في الكاميرون
قتل 24 شخصا وأصيب 60 آخرون بهجوم نفذه مسلحون انفصاليون في منطقة مضطربة ناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T15:45+0000
2022-05-31T15:45+0000
أخبار الكاميرون اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103087/69/1030876965_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_3d3517f0a8bbadb6e4667339b8d8fdec.jpg
قال المسؤول المحلي إكوال مارتن، اليوم الثلاثاء، إن الانفصاليين شنوا هجوما، يوم الأحد، على قرية أوبوني الثانية في المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب من الحدود مع نيجيريا، بحسب "فرانس برس".وأوضح مارتن أن: "الانفصاليين طلبوا من السكان أن يدفعوا لهم المال لكنهم رفضوا ولهذا السبب هاجموهم".وأضاف أن "حصيلة الضحايا بلغت 24 قتيلا و62 مصابا على الأقل". وأكد وقوع الهجوم مسؤول إداري محلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.تعد المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية المجاورة موطنا لأقلية ناطقة باللغة الإنجليزية في الدولة ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220526/مصرع-7-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-آخرين-إثر-حادث-سير-في-الكاميرون-1062737862.html
أخبار الكاميرون اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103087/69/1030876965_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_1ca45cb9396d71c00770fa002b45e69a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الكاميرون اليوم

مقتل 24 شخصا وإصابة 60 بهجوم لمسلحين في الكاميرون

15:45 GMT 31.05.2022
© flickr.com / Andrew Facklerعلم الكاميرون
علم الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© flickr.com / Andrew Fackler
تابعنا عبرTelegram
قتل 24 شخصا وأصيب 60 آخرون بهجوم نفذه مسلحون انفصاليون في منطقة مضطربة ناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون.
قال المسؤول المحلي إكوال مارتن، اليوم الثلاثاء، إن الانفصاليين شنوا هجوما، يوم الأحد، على قرية أوبوني الثانية في المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب من الحدود مع نيجيريا، بحسب "فرانس برس".
حادث سير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر حادث سير في الكاميرون
26 مايو, 16:00 GMT
وأوضح مارتن أن: "الانفصاليين طلبوا من السكان أن يدفعوا لهم المال لكنهم رفضوا ولهذا السبب هاجموهم".
وأضاف أن "حصيلة الضحايا بلغت 24 قتيلا و62 مصابا على الأقل". وأكد وقوع الهجوم مسؤول إداري محلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
تعد المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية المجاورة موطنا لأقلية ناطقة باللغة الإنجليزية في الدولة ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала