https://arabic.sputniknews.com/20220531/مقتل-24-شخصا-وإصابة-60-بهجوم-لمسلحين-في-الكاميرون-1062933453.html

مقتل 24 شخصا وإصابة 60 بهجوم لمسلحين في الكاميرون

مقتل 24 شخصا وإصابة 60 بهجوم لمسلحين في الكاميرون

قتل 24 شخصا وأصيب 60 آخرون بهجوم نفذه مسلحون انفصاليون في منطقة مضطربة ناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T15:45+0000

2022-05-31T15:45+0000

2022-05-31T15:45+0000

أخبار الكاميرون اليوم

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قال المسؤول المحلي إكوال مارتن، اليوم الثلاثاء، إن الانفصاليين شنوا هجوما، يوم الأحد، على قرية أوبوني الثانية في المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب من الحدود مع نيجيريا، بحسب "فرانس برس".وأوضح مارتن أن: "الانفصاليين طلبوا من السكان أن يدفعوا لهم المال لكنهم رفضوا ولهذا السبب هاجموهم".وأضاف أن "حصيلة الضحايا بلغت 24 قتيلا و62 مصابا على الأقل". وأكد وقوع الهجوم مسؤول إداري محلي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.تعد المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية المجاورة موطنا لأقلية ناطقة باللغة الإنجليزية في الدولة ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية.

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أخبار الكاميرون اليوم