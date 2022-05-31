https://arabic.sputniknews.com/20220531/مقتل-40-شخصا-إثر-هجمات-لمسلحين-في-الكونغو-الديمقراطية-1062943486.html

مقتل 40 شخصا إثر هجمات لمسلحين في الكونغو الديمقراطية

مقتل 40 شخصا إثر هجمات لمسلحين في الكونغو الديمقراطية

قتل أكثر من 40 شخصا في هجمات شنها مسلحون في بلدات بيو مانياما وبولونغو، في منطقة بيني، بإقليم نور كيفو، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T20:58+0000

2022-05-31T20:58+0000

2022-05-31T20:58+0000

الكونغو

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت منظمة حقوقية محلية إنه خلال 3 أيام بين الجمعة والأحد الماضي، قتل أكثر من 40 شخصا على يد "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية متمردة تتمركز شرقي الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكر موقع "راديو أوكابي" المحلي.وأشار الموقع إلى أنه إلى جانب القتلى، فقد أحرق مقاتلو الجماعة المسلحة العديد من السيارات ونهبوا المنازل في منطقة بيني بإقليم نورد-كيفو.وحذرت المنظمة الحقوقية من توسع عمليات استهداف المدنيين من قبل جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، في المنطقة، رغم محاولات القوات المسلحة الكونغولية والأوغندية التصدي لها، وكذلك وجود القوات الأممية في منطقة بيني.ودعت المنظمة القيادة العسكرية إلى تعزيز تواجدها في بلدات بو مانياما، كون أنها محور هام في منطقة نورد كيفو، وتشهد استهداف كبير من الجماعة المسلحة.والأسبوع الماضي، لقي عسكريان اثنان و7 من المتمردين الأوغنديين مصرعهم إثر عملية أمنية شنتها قوات الجيش في الكونغو الديمقراطية شرقي البلاد.ونقل عن الناطق باسم العمليات العسكرية المنطقة، أنطوني موالوشي، أن تلك العملية أسفرت أيضا عن مقتل عسكريين اثنين فضلا عن ضبط 4 أسلحة من بينها رشاش و3 بنادق كلاشينكوف".وفي 13 آذار/ مارس الماضي، قُتل قرابة 30 شخصا بهجمات مسلحة شنها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في مقاطعتين شرقي الكونغو الديمقراطية.وقال موقع "أكتواليتي" المحلي، "قُتل ما يقرب من 30 شخصا خلال هجمات مسلحة شنها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" في مقاطعتي "شمال كيفو وإيتوري (شرقي الكونغو الديمقراطية) وذلك في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي".ونقل الموقع عن رئيس المجتمع المدني في "مافوفي" في منطقة "بيني" الواقعة بين تلك المقاطعتين، كينوس كاتوهو، قوله "إن ليس من اليسير الوصول للمناطق التي تعرضت للهجمات، فضلا عن صعوبة وسائل الاتصالات بها".

https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكونغو-الديمقراطية-9-قتلى-من-المتمردين-وقوات-الجيش-في-عملية-أمنية-1062553864.html

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