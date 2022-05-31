https://arabic.sputniknews.com/20220531/من-هو-هيثم-طاهر-رئيس-اللجنة-الأمنية-والعسكرية-العليا-في-اليمن؟-1062932668.html

من هو هيثم طاهر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية العليا في اليمن؟

من هو هيثم طاهر رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية العليا في اليمن؟

جاء إعلان مجلس الرئاسة اليمني تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة، بقيادة اللواء الركن، هيثم قاسم طاهر، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار، والعمل على تثبيت سلطات مجلس... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T15:20+0000

2022-05-31T15:20+0000

2022-05-31T15:20+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

قوات التحالف العربي

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ووافق رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمن على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، وهي اللجنة المكونة من 59 عضوا، على أن يترأسها اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، واللواء الركن طاهر العقيلي نائبا له. وهو ما أكده الموقع الإلكتروني العين.ويعد اللواء هيثم طاهر من الشخصيات العسكرية المخضرمة، التي تحمل راية توحيد اليمن على أكتافهم، قاد أشرس الحروب كواحد من أقدم الضباط في البلاد وغادروا بصمت، حيث يعود إلى الواجهة من جديد، في إطار تثبيت سلطات مجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد، والمساعي الرامية لتوحيد قوات الجيش والأمن.تقلد هيثم طاهر منصب أول وزير دفاع في حكومة بعد الوحدة بين اليمن الجنوبي والشمالي (1990)، حيث وجد نفسه، آنذاك، في مهمة صعبة تقتضي الدمج بين جيشين وتوحيد القوات المسلحة اليمنية، فيما تكررت هذه المهمة، بعد عقود، حينما تقلد منصب رئيس اللجنة العسكرية والأمنية العليا في اليمن، الموكل إليها إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن في البلاد.غادر طاهر مهام منصبه في العام 1994، حينما اندلعت الحرب بين حلفاء الوحدة في اليمن، وهو بذلك من أبرز القيادات العسكرية في البلد على مدى أكثر من 4 عقود، وها هو يعود لمهمة أخرى، وخاصة برئاسة اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة في اليمن، حيث توكل إليه مهمة تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.تعود أصول هيثم قاسم إلى منطقة "ردفان" التي مدت الجيش الجنوبي واليمني بالكثير من الضباط الشجعان، ومنها أغلب مناضلي الثورة المسلحة الذين خرجوا من جبالها ضد الاحتلال البريطاني 1963.وتدرج قاسم في المناصب العسكرية اليمنية منذ الثمانينيات، كضابط وقائد ذي كفاءة ومهنية رفيعة المستوى، حيث ترأس قيادة سلاح الدبابات ووصل إلى رئاسة هيئة الأركان، ثم نائب وزير الدفاع في دولة الجنوب قبل الوحدة، في العام 1990، وحتى اليوم يعد اللواء ركن هيثم طاهر أشهر وزير دفاع في تاريخ اليمن.وعمل كأبرز الضباط اليمنيين القدماء ضمن التحالف العربي لدعم شرعية اليمن، ليشارك منذ عام 2015 في قيادة عمليات تحرير المحافظات الجنوبية، حيث ظهر وبعد طول غياب، في مايو/أيار 2016، أي بعيد تحرير مدينة المكلا من تنظيم "القاعدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220530/المجلس-الرئاسي-اليمني-يشكل-لجنة-عسكرية-وأمنية-لإعادة-هيكلة-القوات-المسلحة-وحفظ-الأمن-1062897590.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, قوات التحالف العربي