https://arabic.sputniknews.com/20220531/نائب-الرئيس-السابق-طالبان-تعتزم-نقل-العاصمة-الأفغانية-من-كابول-إلى-قندهار-1062918221.html
نائب الرئيس السابق: "طالبان" تعتزم نقل العاصمة الأفغانية من كابول إلى قندهار
نائب الرئيس السابق: "طالبان" تعتزم نقل العاصمة الأفغانية من كابول إلى قندهار
أعلن نائب رئيس أفغانستان السابق أمر الله صالح، أن حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان (الواقعة تحت عقوبات أممية) تعتزم نقل العاصمة من كابول إلى... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:47+0000
2022-05-31T09:47+0000
2022-05-31T09:47+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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ونقلت صحيفة "آماج نيوز" المحلية عن صالح قوله إن "طالبان تريد نقل العاصمة الأفغانية إلى قندهار دون أي إشعار مسبق". وبحسب نائب الرئيس السابق، هذا القرار "يحول كابول إلى عاصمة إدارية ومعزولة عن التوترات السياسية والخطب المناهضة للحكومة".وبحسب صالح، ستجري الانتخابات البرلمانية في البلاد بإدارة لجنة خاصة برئاسة زعيم "طالبان" هبة الله أخوندزاده. البرلمان نفسه سيستمع فقط إلى برنامج رئيس الوزراء، لكن لن يكون له الحق في الموافقة عليه أو رفضه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
نائب الرئيس السابق: "طالبان" تعتزم نقل العاصمة الأفغانية من كابول إلى قندهار
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أعلن نائب رئيس أفغانستان السابق أمر الله صالح، أن حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان (الواقعة تحت عقوبات أممية) تعتزم نقل العاصمة من كابول إلى مدينة قندهار الواقعة جنوبي البلاد.
ونقلت صحيفة "آماج نيوز" المحلية عن صالح قوله إن "طالبان تريد نقل العاصمة الأفغانية إلى قندهار دون أي إشعار مسبق". وبحسب نائب الرئيس السابق، هذا القرار "يحول كابول إلى عاصمة إدارية ومعزولة عن التوترات السياسية والخطب المناهضة للحكومة".
وبحسب صالح، ستجري الانتخابات البرلمانية في البلاد بإدارة لجنة خاصة برئاسة زعيم "طالبان" هبة الله أخوندزاده. البرلمان نفسه سيستمع فقط إلى برنامج رئيس الوزراء، لكن لن يكون له الحق في الموافقة عليه أو رفضه.