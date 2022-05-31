https://arabic.sputniknews.com/20220531/نائب-لبناني-تسمية-رئيس-حكومة-ستكون-سهلة-والمطلوب-إنقاذ-البلد-من-الانهيار-1062937703.html
نائب لبناني: تسمية رئيس حكومة ستكون سهلة والمطلوب إنقاذ البلد من الانهيار
نائب لبناني: تسمية رئيس حكومة ستكون سهلة والمطلوب إنقاذ البلد من الانهيار
اعتبر النائب حسن مراد أن المشهد في مجلس النواب اللبناني اليوم جميل، لأن كل الأطراف ممثلة وباستطاعة الجميع تحمل المسؤولية لقضاء حوائج الناس وإنقاذ البلد من... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:32+0000
2022-05-31T17:32+0000
2022-05-31T17:32+0000
العالم العربي
لبنان
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وقال مراد في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "أبرز التحديات أمام البرلمان هو ما شهدناه اليوم من تشنج، أصحابنا نواب قوى التغيير دخلوا المجلس بتشنج بمبدأ التغيير وللأسف هذا البلد أكد أنه لا يحكم إلا بالتوافق والتكامل".وأضاف: "من المفروض أن نضع أمامنا في مجلس النواب الجديد مشاكل البلد من ودائع الناس، اقتراحات القوانين التي من الممكن أن تنتشل البلد من الأزمة الاقتصادية الحالية بدل الشعبوية أو التشنج الذي رأينا جزء منه اليوم آملين أن لا تتكرر".وأوضح أن "الجميع يأمل ببلد غير طائفي ولكن هذا البلد للأسف وصلنا إلى ما وصلنا إليه مررنا بحروب كثيرة ولا نريد أن نمر مجدداً، نريد أن ننتهي من هذا الحديث المقرف، ولكن نتمنى أن نخرج من الطائفية ولكن للأسف هذا البلد تموضع بأسلوب وطريقة لا يستطيع أحد أن يلغي أحد ولا أحد يستطيع أن يحكم البلد بنفسه وكلنا أصبحنا موجودين".ورأى مراد أن "تسمية رئيس حكومة ستكون سهلة إلا أن تشكيل الحكومة سيكون سهلاً أم لا هنا سنرى بناء على ما هو مطلوب".ودعا إلى "توافق ووفاق وتكامل بين الجميع وأن نكون كلنا داخل الحكومة ونتحمل المسؤولية مع بعض وما قبل الانتخابات شيء وما بعد الانتخابات أصبحنا داخل مجلس النواب أصبحنا شيء آخر، الـ 128 نائب من المفروض أن يتحملوا المسؤولية مجتمعين إن كان في مجلس النواب أو بالتمثيل في الحكومة لإنقاذ ما تبقى في البلد"، مشيراً إلى أن المطلوب حاجات ومساعدة الناس والوقوف معهم ومع ودائعهم وإنقاذ البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/بعد-فوز-بري-بولاية-سابعة-تحديات-كبيرة-أمام-البرلمان-اللبناني-1062929893.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, لبنان
نائب لبناني: تسمية رئيس حكومة ستكون سهلة والمطلوب إنقاذ البلد من الانهيار
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اعتبر النائب حسن مراد أن المشهد في مجلس النواب اللبناني اليوم جميل، لأن كل الأطراف ممثلة وباستطاعة الجميع تحمل المسؤولية لقضاء حوائج الناس وإنقاذ البلد من الانهيار وتخطيه.
وقال مراد في حديث لـ"سبوتنيك
"، إن "أبرز التحديات أمام البرلمان هو ما شهدناه اليوم من تشنج، أصحابنا نواب قوى التغيير دخلوا المجلس بتشنج بمبدأ التغيير وللأسف هذا البلد أكد أنه لا يحكم إلا بالتوافق والتكامل".
وأضاف: "من المفروض أن نضع أمامنا في مجلس النواب الجديد
مشاكل البلد من ودائع الناس، اقتراحات القوانين التي من الممكن أن تنتشل البلد من الأزمة الاقتصادية الحالية بدل الشعبوية أو التشنج الذي رأينا جزء منه اليوم آملين أن لا تتكرر".
وأوضح أن "الجميع يأمل ببلد غير طائفي ولكن هذا البلد للأسف وصلنا إلى ما وصلنا إليه مررنا بحروب كثيرة ولا نريد أن نمر مجدداً، نريد أن ننتهي من هذا الحديث المقرف، ولكن نتمنى أن نخرج من الطائفية ولكن للأسف هذا البلد تموضع بأسلوب وطريقة لا يستطيع أحد أن يلغي أحد ولا أحد يستطيع أن يحكم البلد بنفسه وكلنا أصبحنا موجودين".
ورأى مراد أن "تسمية رئيس حكومة
ستكون سهلة إلا أن تشكيل الحكومة سيكون سهلاً أم لا هنا سنرى بناء على ما هو مطلوب".
ودعا إلى "توافق ووفاق وتكامل بين الجميع وأن نكون كلنا داخل الحكومة ونتحمل المسؤولية مع بعض وما قبل الانتخابات شيء وما بعد الانتخابات أصبحنا داخل مجلس النواب أصبحنا شيء آخر، الـ 128 نائب من المفروض أن يتحملوا المسؤولية مجتمعين إن كان في مجلس النواب أو بالتمثيل في الحكومة لإنقاذ ما تبقى في البلد"، مشيراً إلى أن المطلوب حاجات ومساعدة الناس والوقوف معهم ومع ودائعهم وإنقاذ البلد.