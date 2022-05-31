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https://arabic.sputniknews.com/20220531/نبيه-بري-بعد-انتخابه-رئيسا-للبرلمان-اللبناني-يدعو--إلى-الاحتكام-للإرادة-الوطنية-الجامعة-1062918490.html
نبيه بري بعد انتخابه رئيسا للبرلمان اللبناني يدعو إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة
نبيه بري بعد انتخابه رئيسا للبرلمان اللبناني يدعو إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني المنتخب نبيه بري إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:50+0000
2022-05-31T09:50+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال بري في كلمة ألقاها بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب، للمرة السابعة، بأغلبية 65 صوتا من أصل 128، إن "أي كلام لا يلامس وجع واحتياجات الناس وأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق".وحث بري أعضاء البرلمان على العمل من أجل ترسيخ السلم الأهلي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها.وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار، والتي أسفرت عن "برلمان بلا أغلبية"، بعد خسارة "حزب الله" وحلفاؤه الأكثرية النيابية التي كانوا يحظون بها في البرلمان السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/البرلمان-اللبناني-يعيد-انتخاب-نبيه-بري-رئيسا-له-1062916392.html
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نبيه بري بعد انتخابه رئيسا للبرلمان اللبناني يدعو إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة

09:50 GMT 31.05.2022
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . Wissam Matta
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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني المنتخب نبيه بري إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة بقلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير.
القاهرة- سبوتنيك. وقال بري في كلمة ألقاها بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب، للمرة السابعة، بأغلبية 65 صوتا من أصل 128، إن "أي كلام لا يلامس وجع واحتياجات الناس وأي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات هو كلام وخطط خارج السياق".
وحث بري أعضاء البرلمان على العمل من أجل ترسيخ السلم الأهلي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها.
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
البرلمان اللبناني يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
09:07 GMT
وهذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان اللبناني بعد إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار، والتي أسفرت عن "برلمان بلا أغلبية"، بعد خسارة "حزب الله" وحلفاؤه الأكثرية النيابية التي كانوا يحظون بها في البرلمان السابق.
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