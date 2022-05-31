https://arabic.sputniknews.com/20220531/هل-ألغى-فيسبوك-خاصية-الوضع-المظلم؟-1062918738.html

هل ألغى فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"؟

هل ألغى فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"؟

هل ألغى فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"؟ وهل لاحظت أنت أنها تختفي من تطبيقك أثناء إعادة فتحه على هاتفك؟. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T09:55+0000

2022-05-31T09:55+0000

2022-05-31T09:55+0000

فيسبوك

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يتساءل الكثيرون بعد أن رشحت أنباء، وفقا لجريدة "الصن" البريطانية، عن أن فيسبوك قد ألغى خلال الأيام الماضية تلك الخاصية، المحببة للكثيرين بوصفها تعمل على حماية العين وتريح النظر.لكن الجريدة البريطانية نقلت عن مصادر احتمال كون الأمر مجرد خطأ تقني سيعود مرة أخرى بعد التعامل معه، لافتة إلى أن شركة ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك لم تقدم تفسيرًا لهذه المشكلة.وقد طرح فيسبوك تلك الميزة في عام 2020، ويمكن للمستخدمين تنشيطه في إعدادات التطبيق أو عبر "الوضع المظلم على مستوى النظام" على "آي أو إس".لكن حاليًا، يتعذر على المستخدمين تنشيط الوضع المظلم على فيسبوك لـ "آي أو إس" من خلال تطبيق فيسبوك أو من خلال إعدادات "آي أو إس".وقالت الصحيفة إن البعض يحاول إلغاء التطبيق وتثبيته مرة أخرى، مؤكدة أن هذه المحاولة ليست حلا للمشكلة.يشار إلى أن دراسات كثيرة أكدت أن تقليل كمية الضوء الأزرق الساطع على عينيك في المساء يمكن أن يحسن نومك، حيث يؤثر الضوء الأزرق على كمية الميلاتونين المنبعثة في جسم الفرد، مما يعيق قدرته على الشعور بالنعاس.وكان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية قد أكد أنه سيتم إغلاق تنبيهات الأصدقاء والطقس القريبين بحلول يونيو/حزيران.

https://arabic.sputniknews.com/20180109/فيسبوك-يلغي-هذه-الخدمة-من-ميسينجر-1029068872.html

https://arabic.sputniknews.com/20170417/يوتيوب-وضع-مظلم-1023508223.html

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