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https://arabic.sputniknews.com/20220531/هل-ألغى-فيسبوك-خاصية-الوضع-المظلم؟-1062918738.html
هل ألغى فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"؟
هل ألغى فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"؟
هل ألغى فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"؟ وهل لاحظت أنت أنها تختفي من تطبيقك أثناء إعادة فتحه على هاتفك؟. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T09:55+0000
2022-05-31T09:55+0000
فيسبوك
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يتساءل الكثيرون بعد أن رشحت أنباء، وفقا لجريدة "الصن" البريطانية، عن أن فيسبوك قد ألغى خلال الأيام الماضية تلك الخاصية، المحببة للكثيرين بوصفها تعمل على حماية العين وتريح النظر.لكن الجريدة البريطانية نقلت عن مصادر احتمال كون الأمر مجرد خطأ تقني سيعود مرة أخرى بعد التعامل معه، لافتة إلى أن شركة ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك لم تقدم تفسيرًا لهذه المشكلة.وقد طرح فيسبوك تلك الميزة في عام 2020، ويمكن للمستخدمين تنشيطه في إعدادات التطبيق أو عبر "الوضع المظلم على مستوى النظام" على "آي أو إس".لكن حاليًا، يتعذر على المستخدمين تنشيط الوضع المظلم على فيسبوك لـ "آي أو إس" من خلال تطبيق فيسبوك أو من خلال إعدادات "آي أو إس".وقالت الصحيفة إن البعض يحاول إلغاء التطبيق وتثبيته مرة أخرى، مؤكدة أن هذه المحاولة ليست حلا للمشكلة.يشار إلى أن دراسات كثيرة أكدت أن تقليل كمية الضوء الأزرق الساطع على عينيك في المساء يمكن أن يحسن نومك، حيث يؤثر الضوء الأزرق على كمية الميلاتونين المنبعثة في جسم الفرد، مما يعيق قدرته على الشعور بالنعاس.وكان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية قد أكد أنه سيتم إغلاق تنبيهات الأصدقاء والطقس القريبين بحلول يونيو/حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20180109/فيسبوك-يلغي-هذه-الخدمة-من-ميسينجر-1029068872.html
https://arabic.sputniknews.com/20170417/يوتيوب-وضع-مظلم-1023508223.html
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هل ألغى فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"؟

09:55 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Amr Alfikyفيسبوك
فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Amr Alfiky
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هل ألغى فيسبوك خاصية "الوضع المظلم"؟ وهل لاحظت أنت أنها تختفي من تطبيقك أثناء إعادة فتحه على هاتفك؟.
يتساءل الكثيرون بعد أن رشحت أنباء، وفقا لجريدة "الصن" البريطانية، عن أن فيسبوك قد ألغى خلال الأيام الماضية تلك الخاصية، المحببة للكثيرين بوصفها تعمل على حماية العين وتريح النظر.
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9 يناير 2018, 22:13 GMT
لكن الجريدة البريطانية نقلت عن مصادر احتمال كون الأمر مجرد خطأ تقني سيعود مرة أخرى بعد التعامل معه، لافتة إلى أن شركة ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك لم تقدم تفسيرًا لهذه المشكلة.

والوضع المظلم هو أحد إعدادات العرض لواجهات المستخدم والتي عند تنشيطها تعرض نصًا أبيض على خلفية داكنة، ولا تعمل في فيسبوك فحسب، بل لأغلب تطبيقات ميتا الأخرى مثل ماسينجر وإنستغرام وواتسآب.

وقد طرح فيسبوك تلك الميزة في عام 2020، ويمكن للمستخدمين تنشيطه في إعدادات التطبيق أو عبر "الوضع المظلم على مستوى النظام" على "آي أو إس".
لكن حاليًا، يتعذر على المستخدمين تنشيط الوضع المظلم على فيسبوك لـ "آي أو إس" من خلال تطبيق فيسبوك أو من خلال إعدادات "آي أو إس".
يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2017
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وقالت الصحيفة إن البعض يحاول إلغاء التطبيق وتثبيته مرة أخرى، مؤكدة أن هذه المحاولة ليست حلا للمشكلة.

لجأ المستخدمون إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر للرد على الغياب المفاجئ للوضع المظلم.

يشار إلى أن دراسات كثيرة أكدت أن تقليل كمية الضوء الأزرق الساطع على عينيك في المساء يمكن أن يحسن نومك، حيث يؤثر الضوء الأزرق على كمية الميلاتونين المنبعثة في جسم الفرد، مما يعيق قدرته على الشعور بالنعاس.

يأتي ذلك بعد أن بدأ فيسبوك في تنبيه المستخدمين بأنه يقوم بإلغاء بعض الميزات التي تجمع البيانات حول أماكن وجود المستخدمين.

وكان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية قد أكد أنه سيتم إغلاق تنبيهات الأصدقاء والطقس القريبين بحلول يونيو/حزيران.
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