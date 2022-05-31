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https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزيرة-الجيش-الأمريكي-بولندا-ودول-البلطيق-تريدان-مزيدا-من-القوات-الأمريكية-في-أوروبا--1062944513.html
وزيرة الجيش الأمريكي: بولندا ودول البلطيق تريدان مزيدا من القوات الأمريكية في أوروبا
وزيرة الجيش الأمريكي: بولندا ودول البلطيق تريدان مزيدا من القوات الأمريكية في أوروبا
قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، إن حكومات بولندا ودول البلطيق الثلاث؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ترغب في رؤية عدد أكبر من القوات الأمريكية المتمركزة... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T22:58+0000
2022-05-31T22:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وورموث في بودكاست المجلس الأطلسي يوم الثلاثاء: "تريد دول البلطيق وبولندا نشر المزيد من القوات الأمريكية بشكل دائم في أوروبا".ومع ذلك، قالت وورموث إن الولايات المتحدة ترى "نفس العدد الحالي من قوات الجيش ( 48 ألف) سيبقون في أوروبا على مدى عدة أشهر - في عمليات نشر بالتناوب".وأشارت وورموث إلى احتمال أن يأذن الرئيس جو بايدن بنشر أعداد أكبر من القوات في المسرح الأوروبي بعد حل الصراع الأوكراني في النهاية.وقالت:وأضافت وورموث أن عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا في أي وقت من الأوقات سيناقش في قمة الناتو القادمة المقرر عقدها في مدريد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20170915/بولندا-فقدان-سرقة-معدات-عسكرية-1026200815.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

وزيرة الجيش الأمريكي: بولندا ودول البلطيق تريدان مزيدا من القوات الأمريكية في أوروبا

22:58 GMT 31.05.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، إن حكومات بولندا ودول البلطيق الثلاث؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ترغب في رؤية عدد أكبر من القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا ولكن إدارة بايدن ليس لديها خطط لزيادة الرقم الحالي البالغ 48 ألف جندي.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت وورموث في بودكاست المجلس الأطلسي يوم الثلاثاء: "تريد دول البلطيق وبولندا نشر المزيد من القوات الأمريكية بشكل دائم في أوروبا".
جنود الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2017
الجيش الأمريكي يفقد معداته في بولندا
15 سبتمبر 2017, 09:29 GMT
ومع ذلك، قالت وورموث إن الولايات المتحدة ترى "نفس العدد الحالي من قوات الجيش ( 48 ألف) سيبقون في أوروبا على مدى عدة أشهر - في عمليات نشر بالتناوب".
وأشارت وورموث إلى احتمال أن يأذن الرئيس جو بايدن بنشر أعداد أكبر من القوات في المسرح الأوروبي بعد حل الصراع الأوكراني في النهاية.
وقالت:
"أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من القوات على الأرض عندما نكون على الجانب الآخر من هذا [الصراع]".
وأضافت وورموث أن عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا في أي وقت من الأوقات سيناقش في قمة الناتو القادمة المقرر عقدها في مدريد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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