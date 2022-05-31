https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزيرة-الجيش-الأمريكي-بولندا-ودول-البلطيق-تريدان-مزيدا-من-القوات-الأمريكية-في-أوروبا--1062944513.html

وزيرة الجيش الأمريكي: بولندا ودول البلطيق تريدان مزيدا من القوات الأمريكية في أوروبا

وزيرة الجيش الأمريكي: بولندا ودول البلطيق تريدان مزيدا من القوات الأمريكية في أوروبا

قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث، إن حكومات بولندا ودول البلطيق الثلاث؛ إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ترغب في رؤية عدد أكبر من القوات الأمريكية المتمركزة... 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T22:58+0000

2022-05-31T22:58+0000

2022-05-31T22:58+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت وورموث في بودكاست المجلس الأطلسي يوم الثلاثاء: "تريد دول البلطيق وبولندا نشر المزيد من القوات الأمريكية بشكل دائم في أوروبا".ومع ذلك، قالت وورموث إن الولايات المتحدة ترى "نفس العدد الحالي من قوات الجيش ( 48 ألف) سيبقون في أوروبا على مدى عدة أشهر - في عمليات نشر بالتناوب".وأشارت وورموث إلى احتمال أن يأذن الرئيس جو بايدن بنشر أعداد أكبر من القوات في المسرح الأوروبي بعد حل الصراع الأوكراني في النهاية.وقالت:وأضافت وورموث أن عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا في أي وقت من الأوقات سيناقش في قمة الناتو القادمة المقرر عقدها في مدريد في الفترة من 29 إلى 30 يونيو.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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