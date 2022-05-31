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https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزيرة-الصناعة-المصرية-أقمنا-17-مجمعا-للصناعات-ووفرنا-48-ألف-فرصة-عمل-1062922927.html
وزيرة الصناعة المصرية: أقمنا 17 مجمعا للصناعات ووفرنا 48 ألف فرصة عمل
وزيرة الصناعة المصرية: أقمنا 17 مجمعا للصناعات ووفرنا 48 ألف فرصة عمل
اعتبرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أن البنية التحتية في مصر تساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T11:24+0000
2022-05-31T11:24+0000
أخبار مصر الآن
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وتابعت الوزيرة في جلسة افتتاح نسخة مؤتمر "مصر تستطيع" السادسة أن تجارة مصر الخارجية بلغت 32 مليار دولار نهاية 2021. وأشارت إلى أن مصر "تمكنت من تهيئة البنية التحتية بقدر كبير، عبر 4800 كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة للسكك الحديدية، وإنشاء المحطات الكهربائية واستصلاح 4 مليون فدان." وأكدت الوزيرة أنه تم أقامت 17 مجمعا للصناعات في 15 محافظة، حيث وفرت 48 ألف فرصة عمل.ويشارك في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، فضلاً عن عدد من الخبراء المصريين في الخارج. ويستمر المؤتمر على مدار يومين.
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أخبار مصر الآن

وزيرة الصناعة المصرية: أقمنا 17 مجمعا للصناعات ووفرنا 48 ألف فرصة عمل

11:24 GMT 31.05.2022
© Photo / mohamed Hemidaمؤتمر "مصر تستطيع"، النسخة السادسة، 31 مايو/ آيار 2022
مؤتمر مصر تستطيع، النسخة السادسة، 31 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Photo / mohamed Hemida
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اعتبرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أن البنية التحتية في مصر تساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات.
وتابعت الوزيرة في جلسة افتتاح نسخة مؤتمر "مصر تستطيع" السادسة أن تجارة مصر الخارجية بلغت 32 مليار دولار نهاية 2021.
وأشارت إلى أن مصر "تمكنت من تهيئة البنية التحتية بقدر كبير، عبر 4800 كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة للسكك الحديدية، وإنشاء المحطات الكهربائية واستصلاح 4 مليون فدان."
وأكدت الوزيرة أنه تم أقامت 17 مجمعا للصناعات في 15 محافظة، حيث وفرت 48 ألف فرصة عمل.
ويشارك في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، فضلاً عن عدد من الخبراء المصريين في الخارج. ويستمر المؤتمر على مدار يومين.
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