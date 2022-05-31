https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الخارجية-الأردني-يلتقي-مع-الرئيس-الفلسطيني-بشأن-اقتحام-المسجد-الأقصى-1062914807.html
وزير الخارجية الأردني يلتقي مع الرئيس الفلسطيني بشأن اقتحام المسجد الأقصى
وزير الخارجية الأردني يلتقي مع الرئيس الفلسطيني بشأن اقتحام المسجد الأقصى
يصل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة، لإجراء مباحثات حول آخر التطورات... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:21+0000
2022-05-31T08:21+0000
2022-05-31T08:21+0000
أخبار الأردن
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القدس - سبوتنيك. وتأتي زيارة الصفدي في ظل حالة من التوتر الشديد تشهدها الأراضي الفلسطينية، خصوصا خلال الاقتحامات المتكررة للمستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، وتداعيات أحداث "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، التي جرت يوم أول أمس الأحد، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، وذكرى احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة.ومن المقرر أن يعقد الصفدي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، عقب انتهاء اللقاءات في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
وزير الخارجية الأردني يلتقي مع الرئيس الفلسطيني بشأن اقتحام المسجد الأقصى
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يصل وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مقر الرئاسة، لإجراء مباحثات حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
القدس - سبوتنيك
. وتأتي زيارة الصفدي في ظل حالة من التوتر الشديد تشهدها الأراضي الفلسطينية، خصوصا خلال الاقتحامات المتكررة للمستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى في مدينة القدس
، وتداعيات أحداث "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، التي جرت يوم أول أمس الأحد، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس"، وذكرى احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من المدينة.
ومن المقرر أن يعقد الصفدي مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، عقب انتهاء اللقاءات في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.