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https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الخارجية-التركي-ألغينا-بعض-مناورات-الناتو-في-البحر-الأسود-عملا-باتفاقية-مونترو-1062928193.html
وزير الخارجية التركي: ألغينا بعض مناورات الناتو في البحر الأسود عملا باتفاقية مونترو
وزير الخارجية التركي: ألغينا بعض مناورات الناتو في البحر الأسود عملا باتفاقية مونترو
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا ألغت وأجلت بعض مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على خلفية أحكام اتفاقية مونترو بشأن عدم السماح بمرور... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T13:24+0000
2022-05-31T13:24+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي خلال تصريحات صحفية لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، "لقد لعبنا دور الوساطة داخل هذه العملية [نزاع أوكرانيا]"، وتساءل "هل ستتمكن تركيا من لعب هذا الدور إذا تورطت في العقوبات [ضد روسيا]".وأضاف الوزير، "ألغينا بعضا وأجلنا بعضا آخر من مناورات الناتو المخطط لها مسبقًا. لذلك، نحن نلعب دورًا مهمًا".وأضاف الوزير أن الغرب لديه تساؤلات حول عدم فرض تركيا عقوبات على موسكو، إلا أنه أكد أن "أنقرة لن تغير موقفها".وتابع الوزير التركي قائلا "التزمنا باتفاقية مونترو، ولكننا مجبرون على ترك مجالنا الجوي مفتوحًا. حتى بعد تجاوز الاتفاقية، نسأل روسيا عن السفن".وأضاف تشاووش أوغلو أن "هناك الكثير من الأطراف التي ترى أننا نستفيد من سياسة عدم فرض العقوبات التي تقودها الدول الأوروبية".واقترح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقد اجتماع بين وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تنتظر الرد على شروطها المقدمة لهذه الدول من أجل عضويتها في الناتو.وسلمت فنلندا والسويد على خلفية الأحداث في أوكرانيا في 18 مايو/ أيار، إلى الأمين العام لحلف الناتو طلبا للانضمام إلى الحلف. ومنعت تركيا بدء عملية مراجعة هذه الطلبات.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تشاووش-أوغلو-الأمين-العام-لحلف-الناتو-يقترح-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-تركيا-وفنلندا-والسويد-1062914208.html
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وزير الخارجية التركي: ألغينا بعض مناورات الناتو في البحر الأسود عملا باتفاقية مونترو

13:24 GMT 31.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا ألغت وأجلت بعض مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على خلفية أحكام اتفاقية مونترو بشأن عدم السماح بمرور السفن الحربية عبر البحر الأسود.
أنقرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية التركي خلال تصريحات صحفية لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء، "لقد لعبنا دور الوساطة داخل هذه العملية [نزاع أوكرانيا]"، وتساءل "هل ستتمكن تركيا من لعب هذا الدور إذا تورطت في العقوبات [ضد روسيا]".
وأضاف الوزير، "ألغينا بعضا وأجلنا بعضا آخر من مناورات الناتو المخطط لها مسبقًا. لذلك، نحن نلعب دورًا مهمًا".
وأضاف الوزير أن الغرب لديه تساؤلات حول عدم فرض تركيا عقوبات على موسكو، إلا أنه أكد أن "أنقرة لن تغير موقفها".
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
تشاووش أوغلو: الأمين العام لحلف الناتو يقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد
07:58 GMT
وتابع الوزير التركي قائلا "التزمنا باتفاقية مونترو، ولكننا مجبرون على ترك مجالنا الجوي مفتوحًا. حتى بعد تجاوز الاتفاقية، نسأل روسيا عن السفن".
وأضاف تشاووش أوغلو أن "هناك الكثير من الأطراف التي ترى أننا نستفيد من سياسة عدم فرض العقوبات التي تقودها الدول الأوروبية".
واقترح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عقد اجتماع بين وزراء خارجية تركيا وفنلندا والسويد، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تنتظر الرد على شروطها المقدمة لهذه الدول من أجل عضويتها في الناتو.
وسلمت فنلندا والسويد على خلفية الأحداث في أوكرانيا في 18 مايو/ أيار، إلى الأمين العام لحلف الناتو طلبا للانضمام إلى الحلف. ومنعت تركيا بدء عملية مراجعة هذه الطلبات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأنها لا تصدق تأكيداتهما بشأن العلاقات مع ممثلي "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.
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