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وزير الخارجية التركي: حوار أنقرة مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية
وزير الخارجية التركي: حوار أنقرة مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن حوار بلاده مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T14:35+0000
2022-05-31T14:35+0000
2022-05-31T14:35+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، عن الوزير التركي أن الحوار والعمل حاضران في العلاقات بين بلاده وتل أبيب، معتبرا أن الحوار مع إسرائيل ساهم في خفض التوتر.وشدد تشاووش أوغلو على أن "القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى ووضعه القائم أمور بالغة الحساسية بالنسبة لنا، والحكومة الإسرائيلية تعلم ذلك".وعاد الوزير التركي ليؤكد على أن الحوار مع إسرائيل قائم، إلا أن خطوط تركيا الحمراء واضحة.وقال إنه طرح مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارته لفلسطين وإسرائيل قبل أيام، نفس القضايا التي تم تناولها في اجتماعه مع السلطة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تشاووش-أوغلو-الأمين-العام-لحلف-الناتو-يقترح-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-تركيا-وفنلندا-والسويد-1062914208.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
وزير الخارجية التركي: حوار أنقرة مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن حوار بلاده مع إسرائيل لن يكون على حساب القضية الفلسطينية.
ونقلت وكالة "الأناضول"
، اليوم الثلاثاء، عن الوزير التركي أن الحوار والعمل حاضران في العلاقات بين بلاده وتل أبيب، معتبرا أن الحوار مع إسرائيل ساهم في خفض التوتر.
وشدد تشاووش أوغلو على أن "القضية الفلسطينية والقدس والمسجد الأقصى ووضعه القائم أمور بالغة الحساسية بالنسبة لنا، والحكومة الإسرائيلية تعلم ذلك".
وعاد الوزير التركي
ليؤكد على أن الحوار مع إسرائيل قائم، إلا أن خطوط تركيا الحمراء واضحة.
وقال إنه طرح مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارته لفلسطين وإسرائيل قبل أيام، نفس القضايا التي تم تناولها في اجتماعه مع السلطة الفلسطينية.