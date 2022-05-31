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وزير الخارجية التركي: لافروف يزور تركيا في 8 يونيو المقبل
وزير الخارجية التركي: لافروف يزور تركيا في 8 يونيو المقبل
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف سيزور تركيا في 8 حزيران/يونيو المقبل، وذلك لبحث مسألة فتح ممر تجاري آمن عبر... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:24+0000
2022-05-31T08:24+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إن لافروف "يزور تركيا في 8 يونيو لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود يشمل مرور القمح".وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، في اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا.وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أشار في حديثه مع الرئيس التركي إلى استعداد روسيا لتعزيز النقل البحري للبضائع في البحر الأسود بالتنسيق مع الشركاء الأتراك.أكدت وسائل إعلام تركية، الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية التركي: لافروف يزور تركيا في 8 يونيو المقبل

08:24 GMT 31.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف سيزور تركيا في 8 حزيران/يونيو المقبل، وذلك لبحث مسألة فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود.
أنطاكيا- سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، إن لافروف "يزور تركيا في 8 يونيو لبحث فتح ممر تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود يشمل مرور القمح".
كما أشار وزير الخارجية التركي في حديثه، إلى أن بلاده تسعى لإعادة كل من روسيا وأوكرانيا إلى المحادثات مجددا، ومؤكدا مرة أخرى أن بلاده لن تشارك في العقوبات المفروضة ضد موسكو.
وناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، في اتصال هاتفي الوضع في أوكرانيا.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي أشار في حديثه مع الرئيس التركي إلى استعداد روسيا لتعزيز النقل البحري للبضائع في البحر الأسود بالتنسيق مع الشركاء الأتراك.
أكدت وسائل إعلام تركية، الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا في الأيام المقبلة، وقد تلقى الرئيس الروسي دعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى اجتماع عمل بين روسيا وتركيا على أعلى مستوى.
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