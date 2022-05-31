https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الطاقة-الهولندي-وقف-إمدادات-الغاز-الروسي-يهدد-بأزمة-في-الشتاء--1062938158.html
وزير الطاقة الهولندي: وقف إمدادات الغاز الروسي يهدد بأزمة في الشتاء
وزير الطاقة الهولندي: وقف إمدادات الغاز الروسي يهدد بأزمة في الشتاء
حذر وزير الطاقة الهولندي روب جيتين، من تداعيات وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بلاده، لاسيما خلال فصل الشتاء. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T17:40+0000
2022-05-31T17:40+0000
2022-05-31T17:40+0000
روسيا
حكومة هولندا
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ونقل موقع "إن أو إس" عن الوزير أن قرار شركة "غازبروم" الروسية بوقف الغاز سيعقد مسألة ملء منشآت تخزين الغاز في هولندا بحلول الشتاء.وتوقع أن يؤدي القرار إلى مزيد من الاضطرابات في سوق الغاز الدولية، وهو ما سيتسبب في عجز الشركات المسؤولة عن ملء مخازن الغاز على الوفاء بالتزاماتها.وعبر الوزير عن أمله في ملء منشآت التخزين بشكل كاف في الوقت المناسب بالغاز المسال من دول أخرى.وأمس الاثنين، أعلنت شركة "غازبروم" أنها لم تتلق من شركة "غازوتيرا" الهولندية أي مدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز لشهر نيسان/أبريل، حتى نهاية يوم العمل بتاريخ 30 مايو/ أيار، مؤكدة أنها ستوقف إمدادات الغاز بدءا من 31 مايو، لحين الدفع بنظام المدفوعات الجديد.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/أوابك-الجزائر-من-الدول-ذات-الموثوقية-العالية-في-توفير-الغاز-1062928875.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, حكومة هولندا
وزير الطاقة الهولندي: وقف إمدادات الغاز الروسي يهدد بأزمة في الشتاء
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حذر وزير الطاقة الهولندي روب جيتين، من تداعيات وقف إمدادات الغاز الروسي إلى بلاده، لاسيما خلال فصل الشتاء.
ونقل موقع "إن أو إس"
عن الوزير أن قرار شركة "غازبروم" الروسية بوقف الغاز سيعقد مسألة ملء منشآت تخزين الغاز في هولندا بحلول الشتاء.
وتوقع أن يؤدي القرار إلى مزيد من الاضطرابات في سوق الغاز الدولية، وهو ما سيتسبب في عجز الشركات المسؤولة عن ملء مخازن الغاز على الوفاء بالتزاماتها.
وعبر الوزير عن أمله في ملء منشآت التخزين بشكل كاف في الوقت المناسب بالغاز المسال من دول أخرى.
وأمس الاثنين، أعلنت شركة "غازبروم" أنها لم تتلق من شركة "غازوتيرا" الهولندية
أي مدفوعات بالروبل مقابل إمدادات الغاز لشهر نيسان/أبريل، حتى نهاية يوم العمل بتاريخ 30 مايو/ أيار، مؤكدة أنها ستوقف إمدادات الغاز بدءا من 31 مايو، لحين الدفع بنظام المدفوعات الجديد.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي، ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، وذلك ردا على العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.