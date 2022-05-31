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https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-العدل-المغربي-يعترف-بأن-تعويضات-المواطنين-من-شركات-التأمين-هزيلة-جدا-1062914419.html
وزير العدل المغربي يعترف بأن تعويضات المواطنين من شركات التأمين "هزيلة جدا"
وزير العدل المغربي يعترف بأن تعويضات المواطنين من شركات التأمين "هزيلة جدا"
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن التعويضات التي يتم الحكم بها لصالح المواطنين ضد شركات التأمين "ضعيفة". 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T08:02+0000
2022-05-31T08:06+0000
أخبار المغرب اليوم
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وتابع الوزير، حسب صحيفة هسبريس المغربية، بأنه يعد بمراجعة هذه التعويضات خلال السنة المقبلة. واعتبر وهبي أن التعويضات التي يحكم بها للمواطنين "هزيلة جدا"، حيث لا يحصل الميت سوى على 20 ألف درهم (نحو 2000 دولار أمريكي). وأضاف الوزير أن وزارته تعمل على "إحداث منصة مشتركة تتيح لها، بمعية المحكمة التي تسهر على التنفيذ، وممثلي شركات التأمين، تتبع تنفيذ الأحكام".وأشار وهبي إلى أن هناك أحكام ضد شركات التأمين منذ 2016، ولم تنفذ، بينما نفذت أخرى صدرت في 2022، وهو ما ستعالجه المنصة.
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أخبار المغرب اليوم

وزير العدل المغربي يعترف بأن تعويضات المواطنين من شركات التأمين "هزيلة جدا"

08:02 GMT 31.05.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 31.05.2022)
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن التعويضات التي يتم الحكم بها لصالح المواطنين ضد شركات التأمين "ضعيفة".
وتابع الوزير، حسب صحيفة هسبريس المغربية، بأنه يعد بمراجعة هذه التعويضات خلال السنة المقبلة.
واعتبر وهبي أن التعويضات التي يحكم بها للمواطنين "هزيلة جدا"، حيث لا يحصل الميت سوى على 20 ألف درهم (نحو 2000 دولار أمريكي).
وأضاف الوزير أن وزارته تعمل على "إحداث منصة مشتركة تتيح لها، بمعية المحكمة التي تسهر على التنفيذ، وممثلي شركات التأمين، تتبع تنفيذ الأحكام".
وأشار وهبي إلى أن هناك أحكام ضد شركات التأمين منذ 2016، ولم تنفذ، بينما نفذت أخرى صدرت في 2022، وهو ما ستعالجه المنصة.
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