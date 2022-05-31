https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-خارجية-إيران-يكشف-لأول-مرة-عن-تلقيه-رسالة-أمريكية-للتفاوض-المباشر-رد-عليها-بسخرية-1062937574.html

وزير خارجية إيران يكشف لأول مرة عن تلقيه رسالة "أمريكية" للتفاوض المباشر... رد عليها بسخرية

وزير خارجية إيران يكشف لأول مرة عن تلقيه رسالة "أمريكية" للتفاوض المباشر... رد عليها بسخرية

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبدالهيان، اليوم الثلاثاء، عن تلقيه رسالة من نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، لإجراء مفاوضات مباشرة معه. 31.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-31T17:31+0000

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2022-05-31T17:31+0000

العالم

أخبار إيران

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وقال الوزير في كلمته خلال ندوة لمركز الدراسات السياسية والدولية التابع للخارجية الإيرانية في طهران، إن الرسالة جاءته عبر وزير خارجية دولة لم يسمها، أثناء مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في فبراير/شباط الماضي.وقال عبد اللهيان إن الطرفين يتبادلان الرسائل مرة أو مرتين أسبوعيا، عبر نائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنريكي مورا، المكلف بتنسيق شؤون مفاوضات فيينا، مبينا أن هذه الرسائل تدور حول "رفع الإبهامات" لحل القضايا المتبقية.يشار إلى أنه بعد توقيع الاتفاق نفذت طهران التزامها بالحد من الأنشطة النووية لمدة ثلاث سنوات حتى قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل مفاجئ، الانسحاب من جانب واحد في عام 2018.وردت إيران بتجاوز حدودها المتفق عليها فيما يتعلق بمخزونات اليورانيوم وزيادة مستويات التخصيب.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/الخارجية-الإيرانية-روسيا-لن-تعرقل-التوصل-إلى-اتفاق-في-المفاوضات-النووية-1062927375.html

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