https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-خارجية-تركيا-الألغام-الأوكرانية-تعوق-إخراج-السفن-المحملة-بالحبوب-من-الموانئ-بأمان-1062929791.html
وزير خارجية تركيا: الألغام الأوكرانية تعوق إخراج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ بأمان
وزير خارجية تركيا: الألغام الأوكرانية تعوق إخراج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ بأمان
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن الألغام الأوكرانية تعوق إخراج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، موضحا أنه يجرى... 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T14:11+0000
2022-05-31T14:11+0000
2022-05-31T14:11+0000
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719951_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9e6890a2383d1341607a89894e1b7628.jpg
أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في حديث للصحفيين في وكالة "الأناضول" التركية: "إن الألغام البحرية التي وضعتها أوكرانيا في مقاطعة أوبلاست تعد أحد المشكلات المتعلقة بإخراج السفن المحملة بالقمح بشكل آمن".وأضاف: "السبب الآخر هو إمكانية وصول المنتجات الروسية إلى الأسواق. الحزمة السادسة من العقوبات تتضمن مسألة التأمين. روسيا لا يمكنها تأمين السفن التي ستنقل المنتجات، ولا يمكن لتلك السفن الحصول على خدمات في الموانئ الأخرى، وروسيا تريد رفع هذه القيود".وأضاف: "نحن بحاجة إلى ممر وإزالة الألغام من هذا الممر. الجانب الأوكراني يقول إنه يمكنه إزالتها خلال 15 يوما، لكن أوكرانيا لا تريد مرور السفن الحربية الروسية عبر ميناء أوديسا، وروسيا لا تريد استخدام هذا الممر لتزويد أوكرانيا بالسلاح. نحن بحاجة إلى آلية"، وقال: "كل من [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين و[فلاديمير] زيلينسكي إنهما مستعدان للعمل على ذلك".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وسائل-إعلام-الولايات-المتحدة-تريد-تسليم-راجمات-صواريخ--بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-1062928006.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719951_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8c490a3c08497a5410535649d63998eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزير خارجية تركيا: الألغام الأوكرانية تعوق إخراج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ بأمان
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن الألغام الأوكرانية تعوق إخراج السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، موضحا أنه يجرى العمل حاليا للبحث عن آلية لحل المشكلة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في حديث للصحفيين في وكالة "الأناضول" التركية: "إن الألغام البحرية التي وضعتها أوكرانيا في مقاطعة أوبلاست تعد أحد المشكلات المتعلقة بإخراج السفن المحملة بالقمح بشكل آمن".
وأضاف: "السبب الآخر هو إمكانية وصول المنتجات الروسية إلى الأسواق. الحزمة السادسة من العقوبات تتضمن مسألة التأمين. روسيا لا يمكنها تأمين السفن التي ستنقل المنتجات، ولا يمكن لتلك السفن الحصول على خدمات في الموانئ الأخرى، وروسيا تريد رفع هذه القيود".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى ممر وإزالة الألغام من هذا الممر. الجانب الأوكراني يقول إنه يمكنه إزالتها خلال 15 يوما، لكن أوكرانيا لا تريد مرور السفن الحربية الروسية عبر ميناء أوديسا، وروسيا لا تريد استخدام هذا الممر لتزويد أوكرانيا بالسلاح. نحن بحاجة إلى آلية"، وقال: "كل من [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين و[فلاديمير] زيلينسكي إنهما مستعدان للعمل على ذلك".