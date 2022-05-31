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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220531/يسرعون-إلى-الهروب-سو--35-تثير-خوف-الطيارين-الأوكرانيين-1062919803.html
يسرعون إلى الهروب... "سو- 35" تثير خوف الطيارين الأوكرانيين
يسرعون إلى الهروب... "سو- 35" تثير خوف الطيارين الأوكرانيين
تحدث طيار سلاح الجو الروسي عن تأثير مقاتلات "سوخوي 35" (سو-35) على معنويات الطيارين الأوكرانيين. 31.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-31T10:09+0000
2022-05-31T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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قال ألكسندر في مقابلة مع قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي إن المقاتلات الأوكرانية تسرع إلى مغادرة المنطقة التي يمكن أن تظهر فيها مقاتلات "سو-35" بعدما يتم إخطار طياريها بانطلاق الطائرات الروسية.وأضاف أن سلوك الطيارين الأوكرانيين هذا يزيد ثقة الطيارين الشبان الروس في النفس حتى أنهم لا يقعون في خطأ يذكر.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تدمير منشآت للقوات المسلحة الأوكرانية بمقاتلات "سو-35". وتم هذا في سياق عملية خاصة تهدف إلى تحرير جنوب شرقي أوكرانيا من سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم في كييف.
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رصد عسكري

يسرعون إلى الهروب... "سو- 35" تثير خوف الطيارين الأوكرانيين

10:09 GMT 31.05.2022
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
© Sputnik
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تحدث طيار سلاح الجو الروسي عن تأثير مقاتلات "سوخوي 35" (سو-35) على معنويات الطيارين الأوكرانيين.
قال ألكسندر في مقابلة مع قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي إن المقاتلات الأوكرانية تسرع إلى مغادرة المنطقة التي يمكن أن تظهر فيها مقاتلات "سو-35" بعدما يتم إخطار طياريها بانطلاق الطائرات الروسية.
وأضاف أن سلوك الطيارين الأوكرانيين هذا يزيد ثقة الطيارين الشبان الروس في النفس حتى أنهم لا يقعون في خطأ يذكر.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت تدمير منشآت للقوات المسلحة الأوكرانية بمقاتلات "سو-35". وتم هذا في سياق عملية خاصة تهدف إلى تحرير جنوب شرقي أوكرانيا من سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لنظام الحكم في كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:31 GMT
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