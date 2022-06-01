https://arabic.sputniknews.com/20220601/أذربيجان-تعتزم-توسيع-وجودها-في-سوق-الغاز-الأوروبية-1062961995.html
أذربيجان تعتزم توسيع وجودها في سوق الغاز الأوروبية
أذربيجان تعتزم توسيع وجودها في سوق الغاز الأوروبية
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، إن أذربيجان تخطط لزيادة وجودها في سوق الغاز الأوروبية وسط الطلب المتزايد، بينما دعا إلى تطوير البنية... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:50+0000
2022-06-01T12:50+0000
2022-06-01T12:50+0000
العالم
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وقال علييف، خلال افتتاح أسبوع الطاقة في باكو والمعرض الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز في بحر قزوين: "موضوع توسيع التواجد في سوق [الغاز] الأوروبي على جدول أعمال [أذربيجان] الفوري".وقال الرئيس إن تصدير الغاز الأذربيجاني بلغ 22 مليار متر مكعب العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 24 مليار متر مكعب هذا العام. كما شدد علييف على الطلب الكبير على موارد الطاقة الأذربيجانية في أوروبا، ودعا إلى بناء بنية تحتية إضافية، بما في ذلك الموصلات البينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أذربيجان تعتزم توسيع وجودها في سوق الغاز الأوروبية
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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأربعاء، إن أذربيجان تخطط لزيادة وجودها في سوق الغاز الأوروبية وسط الطلب المتزايد، بينما دعا إلى تطوير البنية التحتية للطاقة.
وقال علييف، خلال افتتاح أسبوع الطاقة في باكو والمعرض الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز في بحر قزوين: "موضوع توسيع التواجد في سوق [الغاز] الأوروبي على جدول أعمال [أذربيجان] الفوري".
وقال الرئيس إن تصدير الغاز الأذربيجاني بلغ 22 مليار متر مكعب العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 24 مليار متر مكعب هذا العام.
كما شدد علييف على الطلب الكبير على موارد الطاقة الأذربيجانية في أوروبا، ودعا إلى بناء بنية تحتية إضافية، بما في ذلك الموصلات البينية.