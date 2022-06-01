https://arabic.sputniknews.com/20220601/أردوغان-نحن-بصدد-الانتقال-إلى-مرحلة-جديدة-في-مسألة-إنشاء-منطقة-آمنة-شمالي-سوريا-1062957159.html
أردوغان: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسألة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا
أردوغان: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسألة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية شمالي سوريا. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:00+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وتسعى تركيا من خلال عملياتها العسكرية في الشمال السوري إلى إنشاء "منطقة آمنة"، بدعوى حمايتها من هجمات حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.وأوضح أردوغان خلال كلمة أمام كتلته الحزبية في البرلمان: "نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين".وقال، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة لأذربيجان، إن بلاده "لا يمكنها أن تترك أدنى هجوم ضدها من شمال سوريا يمر دون رد"، مشيرا إلى أن "تركيا لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب، وستتدبر أمرها، في حال عدم قيام الولايات المتحدة بما يترتب عليها بهذا الخصوص"، حسب وكالة الأناضول التركية.وكان مجلس الأمن القومي التركي أكد أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي على الحدود الجنوبية للبلاد (مع سوريا والعراق) هي عمليات ضرورية لتعزيز الأمن القومي، ولا تستهدف الإضرار بوحدة أراضي دول جوار تركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الجيش-التركي-تحييد-21-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-سوريا-1062163589.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أردوغان: نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسألة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية شمالي سوريا.
أنطاكيا- سبوتنيك. وتسعى تركيا من خلال عملياتها العسكرية في الشمال السوري إلى إنشاء "منطقة آمنة
"، بدعوى حمايتها من هجمات حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية.
وأوضح أردوغان خلال كلمة أمام كتلته الحزبية في البرلمان: "نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالي سوريا، وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين".
والأحد الماضي، أعلن أردوغان، أن بلاده "تعتزم استكمال الحزام الأمني الذي تعمل على إقامته على طول حدودها مع سوريا في أسرع وقت ممكن".
وقال، خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من زيارة لأذربيجان، إن بلاده "لا يمكنها أن تترك أدنى هجوم ضدها من شمال سوريا يمر دون رد"، مشيرا إلى أن "تركيا لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب، وستتدبر أمرها، في حال عدم قيام الولايات المتحدة بما يترتب عليها بهذا الخصوص"، حسب وكالة الأناضول التركية
.
وكان مجلس الأمن القومي التركي أكد أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي على الحدود الجنوبية للبلاد (مع سوريا والعراق) هي عمليات ضرورية لتعزيز الأمن القومي
، ولا تستهدف الإضرار بوحدة أراضي دول جوار تركيا.