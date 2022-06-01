https://arabic.sputniknews.com/20220601/أردوغان-يؤكد-أن-بلاده-لن-تجري-لقاءات-ثنائية-بعد-اليوم-مع-اليونان-1062964575.html

أردوغان يؤكد أن بلاده لن تجري لقاءات ثنائية بعد اليوم مع اليونان

أردوغان يؤكد أن بلاده لن تجري لقاءات ثنائية بعد اليوم مع اليونان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تجري بعد اليوم لقاءات ثنائية مع اليونان التي تنتهك المجال الجوي التركي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T13:45+0000

2022-06-01T13:45+0000

2022-06-01T13:45+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

اليونان

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات اليوم: "لن نجري بعد الآن لقاءات ثنائية مع اليونان.. واليونان لا تستخلص الدروس من التاريخ".وتابع أن "اليونان تنتهك مجالنا الجوي".هذا وكانت وزارة الخارجية التركية قد اتهمت اليونان بخرق المجال الجوي التركي بطائرات حربية من طراز "إف16"، في 16، 17 و18 أيار/مايو، الشيء الذي نفته وزارة الخارجية اليونانية يوم 21 مايو، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.وقال أردوغان، قبل أيام، إنه يرفض لقاء رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك بعد أسبوع من التصريحات التي أدلى بها الأخير خلال زيارته لواشنطن، ودعا خلالها إلى إعادة النظر في مبيعات الأسلحة الأميركية إلى أنقرة.وقال أردوغان، في كلمة عقب اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضي، بأنقرة: "لن ألتقي رئيس وزراء اليونان (كيرياكوس) ميتسوتاكيس، فهو لم يعد موجوداً بالنسبة لي".وتصاعدت حدة التوتر بين اليونان وتركيا بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220523/أردوغان-يعلن-رفضه-مقابلة-رئيس-وزراء-اليونان-1062632791.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, اليونان