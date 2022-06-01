https://arabic.sputniknews.com/20220601/أمين-عام-حلف-الناتو-ينظم-اجتماعا-بين-ممثلي-تركيا-والسويد-وفنلندا-1062968341.html
أمين عام حلف الناتو ينظم اجتماعا بين ممثلي تركيا والسويد وفنلندا
أمين عام حلف الناتو ينظم اجتماعا بين ممثلي تركيا والسويد وفنلندا
أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه سيعقد اجتماعا في بروكسل في الأيام المقبلة لممثلين رفيعي المستوى من تركيا والسويد وفنلندا حول قضية التوسيع... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T15:12+0000
2022-06-01T15:12+0000
2022-06-01T15:17+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "يجب أن نأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لجميع الأعضاء في الحلف، ولهذه الغاية، سأعقد اجتماعا في بروكسل لممثلين رفيعي المستوى من الدول الثلاث في الأيام المقبلة".وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بتصريح حول احتمال قبول عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث قال: "هذه منظمة أمنية وليست لدعم المنظمات الإرهابية".وذكر أردوغان، أن "المنظمات الإرهابية لا تحظى بدعم فنلندا والسويد فحسب، بل أيضا ألمانيا وفرنسا وهولندا".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/وزير-الخارجية-التركي-ألغينا-بعض-مناورات-الناتو-في-البحر-الأسود-عملا-باتفاقية-مونترو-1062928193.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو
أمين عام حلف الناتو ينظم اجتماعا بين ممثلي تركيا والسويد وفنلندا
15:12 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 15:17 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه سيعقد اجتماعا في بروكسل في الأيام المقبلة لممثلين رفيعي المستوى من تركيا والسويد وفنلندا حول قضية التوسيع (توسع الحلف).
وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "يجب أن نأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لجميع الأعضاء في الحلف، ولهذه الغاية، سأعقد اجتماعا في بروكسل لممثلين رفيعي المستوى من الدول الثلاث في الأيام المقبلة".
وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بتصريح حول احتمال قبول عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث قال: "هذه منظمة أمنية وليست لدعم المنظمات الإرهابية".
وذكر أردوغان
، أن "المنظمات الإرهابية لا تحظى بدعم فنلندا والسويد فحسب، بل أيضا ألمانيا وفرنسا وهولندا".