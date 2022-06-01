https://arabic.sputniknews.com/20220601/أهم-7-نصائح-للتخلص-من-آلام-المعدة-خلال-الصيف-1062951753.html

أهم 7 نصائح للتخلص من آلام المعدة خلال الصيف

أهم 7 نصائح للتخلص من آلام المعدة خلال الصيف

مع اقتراب حلول فصل الصيف، من الممكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على أداء المعدة والأمعاء لدى العديد من الأشخاص، وذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة يضعف الجهاز... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T08:53+0000

2022-06-01T08:53+0000

2022-06-01T08:53+0000

الصحة

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ووفقا لموقع "هيلث شوتس"، فإن الصيف له تأثير على صحة الجهاز الهضمي.وذكر الموقع أنه وفقًا لدراسة سويسرية نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، هناك خطر أكبر للإصابة بمرض التهاب الأمعاء (IBD)، والتهاب المعدة والأمعاء المعدية (IG) أثناء موجة الحر، وغالبًا ما تؤدي التغيرات الموسمية والطقس القاسي إلى مشكلات صحية في الجهاز الهضمي.وأورد الموقع 7 نصائح للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل أفضل خلال الصيفتجنب القهوة والمشروبات الغازيةيجب الابتعاد قدر الإمكان عن هذه المشروبات لأنها تسبب الجفاف وتهيج المعدة بسرعة.ممارسة التمارين بشكل يوميإذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم، فمن الضروري لك ممارسة الرياضة بشكل يومي، حيث يمكن أن تساعدك على البقاء نشيطًا بدنيًا وتساعد على التخلص من الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.تناول اللبن الرايب بانتظاميساعد اللبن الرايب على تهدئة المعدة المتهيجة والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك فإن تناوله بانتظام يقلل من فرص الشعور بالحموضة.تجنب الأطعمة الدهنية والمعلبة والوجبات السريعةيجب الحرص على تناول الفواكه الطازجة والخضراوات الورقية والبطيخ والتفاح والخيار والتوت والذرة والسلطات والماء بالنعناع والليمون وماء الليمون والكمثرى في الصيف، وتجنب الأطعمة الدهنية والمعالجة والمعلبة والوجبات السريعة.منع السكرتجنب الأطعمة التي تحتوي على السكر والنكهات المضافة واللون الذي يمكن أن يسبب مشاكل مثل الانتفاخ وآلام المعدة.تقليل كمية الطعام وعدم النوم بعد الأكل مباشرةتناول الطعام بكميات أقل وامضغه جيدا، ولا تنم بعد الأكل مباشرة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحموضة.شرب الماءشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم يحفاظ على برودة جسمك ويجعله مسترخيا.

https://arabic.sputniknews.com/20200714/بينها-آلام-المعدة-8-أضرار-لشرب-الحليب-الخام-1046001634.html

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