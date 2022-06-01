عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/أوبك-تدرس-فكرة-تعليق-مشاركة-روسيا-في-اتفاق-إنتاج-النفط-1062958160.html
أوبك تدرس فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط
أوبك تدرس فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط
تنظر مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إعفاء روسيا من المشاركة في الاتفاق الدولي لتنظيم إنتاج الخام، الذي أبرم في أعقاب انهيار... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:25+0000
2022-06-01T11:25+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062957950_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_a616c80f6accfd2fb82cd2545c85432d.jpg
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مندوبين في "أوبك" قولهم إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط، مع بدء العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي في تقويض قدرة موسكو على ضخ المزيد.قد يمهد إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الآخرين في المنظمة لضخ المزيد من الخام بشكل كبير.اقرأ أيضا - "أوبك +" متمسكة بخطط الإنتاج المتفق عليها رغم العقوبات الأوروبية على روسيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062957950_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_1378f0dc0b0a665a4db9c32924098aa7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كاريكاتير, وسائط متعددة

أوبك تدرس فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط

11:25 GMT 01.06.2022
© Sputnik"أوبك" تبحث إعفاء روسيا من أهداف الإنتاج الجديدة بسبب العقوبات
أوبك تبحث إعفاء روسيا من أهداف الإنتاج الجديدة بسبب العقوبات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
تنظر مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إعفاء روسيا من المشاركة في الاتفاق الدولي لتنظيم إنتاج الخام، الذي أبرم في أعقاب انهيار السوق العالمي عقب تفشي جائحة كورونا.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مندوبين في "أوبك" قولهم إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط، مع بدء العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي في تقويض قدرة موسكو على ضخ المزيد.
قد يمهد إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الآخرين في المنظمة لضخ المزيد من الخام بشكل كبير.
اقرأ أيضا - "أوبك +" متمسكة بخطط الإنتاج المتفق عليها رغم العقوبات الأوروبية على روسيا
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала