https://arabic.sputniknews.com/20220601/أوبك-تدرس-فكرة-تعليق-مشاركة-روسيا-في-اتفاق-إنتاج-النفط-1062958160.html
أوبك تدرس فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط
أوبك تدرس فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط
تنظر مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إعفاء روسيا من المشاركة في الاتفاق الدولي لتنظيم إنتاج الخام، الذي أبرم في أعقاب انهيار... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:25+0000
2022-06-01T11:25+0000
2022-06-01T11:25+0000
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مندوبين في "أوبك" قولهم إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط، مع بدء العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي في تقويض قدرة موسكو على ضخ المزيد.قد يمهد إعفاء روسيا من أهداف إنتاج النفط الطريق أمام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمنتجين الآخرين في المنظمة لضخ المزيد من الخام بشكل كبير.اقرأ أيضا - "أوبك +" متمسكة بخطط الإنتاج المتفق عليها رغم العقوبات الأوروبية على روسيا
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أوبك تدرس فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط
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تنظر مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إعفاء روسيا من المشاركة في الاتفاق الدولي لتنظيم إنتاج الخام، الذي أبرم في أعقاب انهيار السوق العالمي عقب تفشي جائحة كورونا.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مندوبين في "أوبك" قولهم إن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط، مع بدء العقوبات الغربية والحظر الأوروبي الجزئي في تقويض قدرة موسكو على ضخ المزيد.