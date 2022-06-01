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https://arabic.sputniknews.com/20220601/أوكرانيا-تخسر-35--من-الناتج-المحلي-الإجمالي-للبلاد-بسبب-العمليات-العسكرية-1062962650.html
أوكرانيا تخسر 35 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بسبب العمليات العسكرية
أوكرانيا تخسر 35 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بسبب العمليات العسكرية
أعلن مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت 35 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و200 مصنع جراء الأعمال العسكرية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:17+0000
2022-06-01T13:17+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال يرماك، خلال كلمة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الأيرلندي: "بسبب العمليات العسكرية، غادر البلاد نحو 5 ملايين شخص. نفس العدد من النازحين داخليا... وانتزعت الحرب 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني. وخسرنا أكثر من 200 مصنع"، مشيرا إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت فعليا، 600 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 38 تريليون روبل.من جانبه، أعلن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني إيغور ديادورا، في هذا الصدد أيضاً، أنه بحلول نهاية العام الجاري، ستصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى حوالي 50 بالمئة.تأتي هذه التصريحات تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 شباط/ فبراير، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ولاجتثاث النازية الجديدة ومنع عسكرة أوكرانيا وإلزامها بالحياد.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/زيلينسكي-يعترف-بخسائر-فادحة-في-صفوف-قواته-شرقي-البلاد-فيديو-1062960648.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تخسر 35 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بسبب العمليات العسكرية

13:17 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية مي-8ام تي شا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن مدير مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت 35 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و200 مصنع جراء الأعمال العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وقال يرماك، خلال كلمة في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الأيرلندي: "بسبب العمليات العسكرية، غادر البلاد نحو 5 ملايين شخص. نفس العدد من النازحين داخليا... وانتزعت الحرب 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني. وخسرنا أكثر من 200 مصنع"، مشيرا إلى أن الخسائر المباشرة للبلاد تجاوزت فعليا، 600 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب 38 تريليون روبل.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
زيلينسكي يعترف "بخسائر فادحة" في صفوف قواته شرقي البلاد... فيديو
12:11 GMT
من جانبه، أعلن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني إيغور ديادورا، في هذا الصدد أيضاً، أنه بحلول نهاية العام الجاري، ستصل خسائر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى حوالي 50 بالمئة.
تأتي هذه التصريحات تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 شباط/ فبراير، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ولاجتثاث النازية الجديدة ومنع عسكرة أوكرانيا وإلزامها بالحياد.
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