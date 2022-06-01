https://arabic.sputniknews.com/20220601/إجلاء-أكثر-من-20-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-24-ساعة--1062945675.html

إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة

إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة

قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T03:04+0000

2022-06-01T03:04+0000

2022-06-01T03:04+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي؛ "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدها نظام كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 20043 شخصا، من بينهم 2886 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من مناطق خطرة في جمهوريات دونباس وأوكرانيا".وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 250 ألف طفل، إلى روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدفاع-الروسية-روسيا-أرسلت-أكثر-من-25-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1062940435.html

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