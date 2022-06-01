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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/إجلاء-أكثر-من-20-ألف-شخص-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-خلال-24-ساعة--1062945675.html
إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة
إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T03:04+0000
2022-06-01T03:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي؛ "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدها نظام كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 20043 شخصا، من بينهم 2886 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من مناطق خطرة في جمهوريات دونباس وأوكرانيا".وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 250 ألف طفل، إلى روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الدفاع-الروسية-روسيا-أرسلت-أكثر-من-25-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1062940435.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

إجلاء أكثر من 20 ألف شخص من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة

03:04 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الذهاب إلى بنك الصورإجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022
إجلاء جماعي للمدنيين من جمهورية دونيتسك الشعبية إلى أراضي روسيا في منطقة ء روستوف الروسية، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء أكثر من 20 ألف شخص إلى روسيا خلال ال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي؛ "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدها نظام كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 20043 شخصا، من بينهم 2886 طفلا، إلى أراضي روسيا الاتحادية من مناطق خطرة في جمهوريات دونباس وأوكرانيا".
توزيع مساعدات إنسانية من قبل نادي الدراجات النارية الروسي ذئاب الليل على سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: روسيا أرسلت أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
أمس, 18:55 GMT
وأضاف أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، تم إجلاء أكثر من 1.5 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 250 ألف طفل، إلى روسيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:00 GMT
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