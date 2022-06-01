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إحالة رئيس موريتانيا السابق إلى المحاكمة بتهم الفساد
إحالة رئيس موريتانيا السابق إلى المحاكمة بتهم الفساد
أعلن قضاة التحقيق المختصين في الجرائم الاقتصادية والمالية في محكمة العاصمة الموريتانية، نواكشوط، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T20:03+0000
2022-06-01T20:03+0000
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موريتانيا
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وأفادت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، بأن قضاة التحقيق في محكمة نواكشوط قرروا إحالة 12 شخصا إلى المحاكمة، على رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.وامتنع القضاة أنفسهم عن إحالة شخصين للمحاكمة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق، في وقت يأتي قرار قضاة التحقيق في محكمة نواكشوط بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين الـ 12 بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.وجاء قرار القضاء بعد اتهامات وجهتها لهم النيابة على خلفية تقرير لجنة برلمانية بشأن ممارسات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.ويقول محامو ولد عبد العزيز إن التهم والمتابعات لموكلهم ذات دوافع سياسية، سبق أن وجهت له بعد قراره العودة لممارسة العمل السياسي على خلفية خروجه من السلطة.ويواجه ولد عبد العزيز، منذ مارس/آذار الماضي، تهما بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع، وخضع في يونيو/حزيران الماضي، للحبس الاحتياطي إثر مخالفته ضوابط المراقبة القضائية المشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/إفراج-مؤقت-عن-الرئيس-الموريتاني-السابق-مع-إخضاعه-للمراقبة-القضائية-1055074851.html
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العالم العربي, موريتانيا

إحالة رئيس موريتانيا السابق إلى المحاكمة بتهم الفساد

20:03 GMT 01.06.2022
© YouTube.comالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
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أعلن قضاة التحقيق المختصين في الجرائم الاقتصادية والمالية في محكمة العاصمة الموريتانية، نواكشوط، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز إلى المحاكمة.
وأفادت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الأربعاء، بأن قضاة التحقيق في محكمة نواكشوط قرروا إحالة 12 شخصا إلى المحاكمة، على رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
إفراج مؤقت عن الرئيس الموريتاني السابق مع إخضاعه للمراقبة القضائية
7 يناير, 16:36 GMT
وامتنع القضاة أنفسهم عن إحالة شخصين للمحاكمة من بينهم وزير الاقتصاد والمالية السابق، في وقت يأتي قرار قضاة التحقيق في محكمة نواكشوط بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين الـ 12 بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وجاء قرار القضاء بعد اتهامات وجهتها لهم النيابة على خلفية تقرير لجنة برلمانية بشأن ممارسات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويقول محامو ولد عبد العزيز إن التهم والمتابعات لموكلهم ذات دوافع سياسية، سبق أن وجهت له بعد قراره العودة لممارسة العمل السياسي على خلفية خروجه من السلطة.
ويواجه ولد عبد العزيز، منذ مارس/آذار الماضي، تهما بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع، وخضع في يونيو/حزيران الماضي، للحبس الاحتياطي إثر مخالفته ضوابط المراقبة القضائية المشددة.
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