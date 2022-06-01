https://arabic.sputniknews.com/20220601/إسبانيا-ترفع-أسعار-الغاز-على-المستهلكين-بنسبة-140-1062962265.html
إسبانيا ترفع أسعار الغاز على المستهلكين بنسبة 140%
إسبانيا ترفع أسعار الغاز على المستهلكين بنسبة 140%
تعمل أكبر شركة مرافق في إسبانيا من حيث القيمة السوقية "إبيردرولا إس إيه"، على زيادة سعر الغاز للمستهلكين السكنيين بنحو 140%، في محاولة إلى تمرير الزيادة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:56+0000
2022-06-01T12:56+0000
2022-06-01T12:56+0000
اقتصاد
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ومن المقرر أن يرتفع السعر السنوي المقدر للغاز لكل كيلوواط/ ساعة في 1 يوليو/ تموز إلى 0.183 يورو قبل الضرائب من 0.071 يورو السابقة، وفقا لرسالة إلى العملاء اطلعت عليها "بلومبيرغ نيوز".وستخفض الرسوم الثابتة المنفصلة التي يدفعها العملاء من 6.08 يورو شهريا إلى 5.75 يورو، وستكون الزيادة الإجمالية نحو 140%، وفقا للتقديرات الواردة في الرسالة.سيكون هذا هو السعر في ظل الظروف الحالية ولا يأخذ في الاعتبار أي تغييرات قد تحدث في سوق الجملة على مدار الـ12 شهرا المقبلة، بحسب رسالة الشركة إلى العملاء.تعمل الحكومة الإسبانية على خطط للحد من سعر الغاز الذي تستخدمه المرافق لتوليد الكهرباء، ومع ذلك، فإن تحديد الأسقف العليا لمستويات الأسعار لا تشمل الغاز المستخدم لمستهلكي التجزئة.يستخدم جزء كبير من الأسر الإسبانية الوقود للتدفئة وتسخين الماء. تعمل "إبيردرولا" ومنافسيها الرئيسيين "إنديسا إس إيه" و"ناتورغي إنرجي"، على تزويد السكان بكل من الغاز والكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/غازبروم-توقف-عمليات-تسليم-الغاز-إلى-شركتين-أوروبيتين-1062948323.html
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اقتصاد
إسبانيا ترفع أسعار الغاز على المستهلكين بنسبة 140%
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تعمل أكبر شركة مرافق في إسبانيا من حيث القيمة السوقية "إبيردرولا إس إيه"، على زيادة سعر الغاز للمستهلكين السكنيين بنحو 140%، في محاولة إلى تمرير الزيادة العالمية في التكاليف.
ومن المقرر أن يرتفع السعر السنوي المقدر للغاز لكل كيلوواط/ ساعة في 1 يوليو/ تموز إلى 0.183 يورو قبل الضرائب من 0.071 يورو السابقة، وفقا لرسالة إلى العملاء اطلعت عليها "بلومبيرغ نيوز".
وستخفض الرسوم
الثابتة المنفصلة التي يدفعها العملاء من 6.08 يورو شهريا إلى 5.75 يورو، وستكون الزيادة الإجمالية نحو 140%، وفقا للتقديرات الواردة في الرسالة.
سيكون هذا هو السعر في ظل الظروف الحالية
ولا يأخذ في الاعتبار أي تغييرات قد تحدث في سوق الجملة على مدار الـ12 شهرا المقبلة، بحسب رسالة الشركة إلى العملاء.
تعمل الحكومة الإسبانية على خطط للحد من سعر الغاز الذي تستخدمه المرافق لتوليد الكهرباء، ومع ذلك، فإن تحديد الأسقف العليا لمستويات الأسعار لا تشمل الغاز المستخدم لمستهلكي التجزئة.
يستخدم جزء كبير من الأسر الإسبانية الوقود للتدفئة وتسخين الماء. تعمل "إبيردرولا" ومنافسيها الرئيسيين "إنديسا إس إيه" و"ناتورغي إنرجي"، على تزويد السكان بكل من الغاز والكهرباء.