https://arabic.sputniknews.com/20220601/إعلام-الدنمارك-تتوقع-كارثة-بسبب-تعليق-إمدادات-الغاز-الروسي-1062963087.html
إعلام: الدنمارك تتوقع كارثة بسبب تعليق إمدادات الغاز الروسي
إعلام: الدنمارك تتوقع كارثة بسبب تعليق إمدادات الغاز الروسي
أشار تقرير إعلامي إلى أن الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك مهددة بكارثة بسبب الغاز الروسي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:38+0000
2022-06-01T13:38+0000
2022-06-01T13:38+0000
اقتصاد
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ففي تقرير لقناة "2" التلفزيونية، قال فيها بريان واد ماتيسين، أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة ألبورج، إنه من دون الغاز الروسي، فإن الدول الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك، ستتعرض لكارثة.وبحسب الخبير، فإن قرار موسكو تعليق الإمدادات هو "تلميح واضح" للغرب.وأوضح البروفيسور أن المنازل الدنماركية التي يتم تسخينها بالغاز مدرجة على أنها مستهلكين محميين بموجب القانون. ومع ذلك، في مثل هذه الظروف، سيتعين على كوبنهاغن البدء في الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة في وقت أقرب. في اليوم السابق، أوقفت غازبروم تماما إمدادات الغاز إلى شركة Orsted Salg & Service الدنماركية، و Dutch GasTerra ، و Shell Energy Europe إلى ألمانيا بسبب عدم الدفع بالروبل. في نهاية أبريل/نيسان، توقفت الإمدادات إلى بلغاريا وبولندا للسبب نفسه، واعتبارًا من 21 مايو/أيار، توقف تصدير الغاز إلى فنلندا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: الدنمارك تتوقع كارثة بسبب تعليق إمدادات الغاز الروسي
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الدول الأوروبية بما فيها الدنمارك مهددة بكارثة بسبب الغاز الروسي.
ففي تقرير لقناة "2" التلفزيونية، قال فيها بريان واد ماتيسين، أستاذ تخطيط الطاقة في جامعة ألبورج، إنه من دون الغاز الروسي، فإن الدول الأوروبية، بما في ذلك الدنمارك، ستتعرض لكارثة
.
وبحسب الخبير، فإن قرار موسكو تعليق الإمدادات
هو "تلميح واضح" للغرب.
وأضاف ماتيسين: "يجب أن نفهم أن روسيا يمكنها سحب الغاز وإيقاف تشغيله إلى أوروبا بأكملها غدا. إذا استمر بنفس الروح، فسيتغير الوضع. قد تحدث انقطاعات. ثم يجب إطلاق خطة طوارئ. من المحتمل أن تفقد صناعات بأكملها الغاز، وهذا سيؤثر بالتأكيد على أسعار الطاقة وأمن الإمدادات".
وأوضح البروفيسور أن المنازل الدنماركية التي يتم تسخينها بالغاز مدرجة على أنها مستهلكين محميين بموجب القانون. ومع ذلك، في مثل هذه الظروف، سيتعين على كوبنهاغن البدء في الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة في وقت أقرب.
في اليوم السابق، أوقفت غازبروم تماما إمدادات الغاز إلى شركة Orsted Salg & Service الدنماركية، و Dutch GasTerra ، و Shell Energy Europe إلى ألمانيا بسبب عدم الدفع بالروبل. في نهاية أبريل/نيسان، توقفت الإمدادات إلى بلغاريا وبولندا للسبب نفسه، واعتبارًا من 21 مايو/أيار، توقف تصدير الغاز إلى فنلندا.